Regen in Bayern lässt nach - Am Donnerstag bis zu 25 Grad

Am Montag kann es in einigen Regionen Bayerns noch kurzzeitig zu Hochwasser kommen. Aber nach zwei Wochen mit viel Regen erwarten die Meteorologen bald besseres Wetter in Bayern. Am Donnerstag soll es dann trocken sein - bei Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad.

Mögliche Hochwasser im Osten Bayerns

Das Bayerische Landesamt für Umwelt warnte für Montag vor möglichem Hochwasser: In den fränkischen Mittelgebirgen und dem Bayerischen Wald könnten wegen des starken Regens Flüsse an einigen Stellen über die Ufer treten. Die Stadt Bayreuth warnte am Montagvormittag, am Pegel Untersteinach/Warme Steinach werde wegen einer beschädigten Wehranlage das Wasser kurzzeitig ansteigen. Betroffene Anwohner sollten Vorsorge treffen.

Wie das Länderübergreifende Hochwasser-Portal (LHP) meldet, lässt der Regen im Bayerischen Wald ab Nachmittag langsam nach. Wegen des starken Regens davor würden an mehreren Pegeln kleine Ausuferungen in Meldestufe 1 erwartet, die meist rasch wieder zurückgingen. Am Pegel Cham und Nittenau könne nicht ausgeschlossen werden, dass Meldestufe 2 erreicht wird.

Zu den gefallenen Regenmengen von 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter im Bayerischen Wald kämen bis zum Abend nochmals zwischen Liter pro Quadratmeter hinzu. Dann setze eine Regenpause ein, mit der die Wasserstände der Pegel wieder fallen.

Was Meldestufe 1 und 2 bedeuten

Meldestufe 2 bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet sind oder es zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen kann. Meldestufe 1 heißt, dass es zu kleineren Ausuferungen des Flusses in angrenzende Wiesen und Felder kommt.

Niederschläge klingen ab - Am Donnerstag bis zu 25 Grad

Die Niederschläge würden im östlichen Niederbayern schon im Laufe des Montags, in anderen Teilen Bayerns in der Nacht zu Dienstag abklingen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Für den Dienstag erwartet der DWD viele Wolken, aber nur noch vereinzelt Regen bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad. Am Mittwoch dürfte es den Prognosen zufolge wieder verbreitet regnen, aber mit 18 bis 22 Grad deutlich wärmer sein als zuletzt.

Für Donnerstag sagt der DWD einen "freundlichen Sonne-Wolken-Mix" und Trockenheit bei Höchstwerten von 20 bis 25 Grad voraus.