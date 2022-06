Gute Stimmung und Regen zum Auftakt von Rock im Park 2022

Punkt 13.00 Uhr am heutigen Freitag hat der Run auf die besten Plätze bei Rock im Park 2022 begonnen. Wer in die erste Reihe will, muss früh dran sein – viele hier haben zwei Jahre lang auf diesen Moment gewartet: "Habe seit 2020 die Karte. Wir freuen uns so sehr, dass es wieder stattfindet", sagte ein Festivalbesucher dem BR.

Lange Schlangen vor den Eingängen bei Rock im Park 2022

Schon am Donnerstag bildeten sich lange Schlangen vor den Eingängen. Um die Mittagszeit war kaum noch ein Durchkommen auf der Zeltwiese. Die Stimmung ist super und überall ist zu spüren, wie sehr die Rockfans ihr Festival vermisst haben. Nähe zu den Bühnen ist wichtig auf dem Riesengelände von Rock im Park. Es ist wie eine eigene Stadt in der Stadt – rund tausend Toiletten wurden aufgebaut, Wasserstellen, Krankenstationen und sogar ein eigener Supermarkt, der rund um die Uhr geöffnet hat. Der Müll soll in diesem Jahr reduziert werden, trotzdem werden wohl wieder rund 180 Tonnen anfallen.

Erleichterung über Festival ohne Corona-Beschränkungen

Für die Veranstalter war es eine riesen Herausforderung, das Festival überhaupt innerhalb kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. Denn bis ins Frühjahr war nicht klar, unter welchen Voraussetzungen es stattfinden kann. Erleichterung jetzt über ein Festival ohne Corona-Beschränkungen: "Stimmung war gestern bei der Anreise schon super. Auch wir freuen uns als Veranstalter wieder hier zu stehen nach den drei Jahren. Und die Stimmung wird sicherlich noch besser werden", sagte Julia Popp von der Veranstalterfirma Argo Konzerte. Drei Tage lang steigt nun die Party auf drei Bühnen mit über 70 Bands – wenn jetzt auch noch das Wetter mitspielt – wird das hier das erste Mega-Event nach zwei Jahren Pause.

Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter

Eines hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert: Wie schon so oft in den vergangenen Jahren hat es am späten Freitagnachmittag begonnen zu regnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter. Demnach ziehen aktuell von Südwesten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel.