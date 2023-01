Suche nach flüchtigem Mörder: Polizei verstärkt Kräfte

Die Suche nach dem verurteilten Mörder, der am Donnerstag (05.01.) aus dem Amtsgericht in Regensburg geflohen war, geht auch am Wochenende weiter. In der Nacht auf Samstag wurde intensiv nach dem Mann gefahndet, allerdings ohne Ergebnis.

Hat sich der Flüchtige bereits abgesetzt?

Die Polizeiinspektion Regenburg Süd, die die Fahndung koordiniert, hat ihre Kräfte laut Mitteilung erheblich verstärkt und ist im Stadtgebiet spürbar präsent. Bislang gingen 125 Hinweise aus der Bevölkerung ein, die laut Polizei bereits abgearbeitet wurden oder noch werden. Ein konkreter Hinweis auf den aktuellen Aufenthaltsort des Flüchtigen liege noch nicht vor.

Auch im Umfeld des Flüchtigen wird weiter ermittelt, heißt es von der Polizei. Ob sich der Mann noch in Regensburg aufhält ist unklar, so ein Polizeisprecher: "Man muss von allem ausgehen." Es könne aber natürlich auch sein, dass sich der Flüchtige längst ins Ausland abgesetzt hat. Er ist deshalb auch international zur Fahndung ausgeschrieben.

Überwachungsbilder zeigen: Mörder lief durch Garten

Offenbar lief der 40-Jährige bei seiner Flucht durch den Garten von Anwohnern nahe des Amtsgerichts. Die Anwohnerin, die anonym bleiben will, erzählt, die Polizei hätte am Haus der Familie geklingelt und gefragt, ob die Überwachungskameras am Haus den Flüchtigen gefilmt hätten. Erst dann hätte die Familie von der Flucht des Verurteilten erfahren. Gemeinsam mit der Polizei hätte die Familie die Videos gesichtet, erzählt die Frau.

Und tatsächlich entdeckten sie den Mann im Video. Nur wenige Sekunden bevor ihre Tochter mit dem Hund vom Gassigehen zurückgekommen war. Die Polizei untersuchte mit Spürhunden den Garten und die Umgebung. Immer wieder würden der Familie Gedanken durch den Kopf gehen, etwa wie sie reagiert hätten oder was passiert wäre, wenn sie dem Mann begegnet wären, erzählt die Anwohnerin.