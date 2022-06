Radl-Tourismus: Günstige Bahn-Leihräder im Fünf-Seen-Land

Parallel zum 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn gibt es jetzt im Fünfseen-Land noch ein billiges Bahn-Angebot für Radler: Wer mit dem Regionalzug oder den S-Bahnen S 6 und S 8 ins Ausflugsgebiet fährt, kann direkt am Bahnhof auf eines von 120 Leihrädern umsteigen.

Angebot unter anderem in Herrsching, Tutzing, Starnberg

Damit kann man dann eine Tour in der Umgebung machen oder auch einfach zur nächsten Badestelle radeln. Die Pop-Up-Radstationen befinden sich in Herrsching, Seefeld-Hechendorf, Steinebach, Tutzing und in Starnberg am Seebahnhof. Starnberger See, Ammersee, Wörthsee und Pilsensee sind somit schnell zu erreichen.

Sonderangebot gilt nur bis 3. Oktober

Nach dem Ausflug bringt man das Leihrad einfach wieder zu einer der fünf Stationen zurück. Weil es dort auch Rabatte für "Call a Bike" gibt, ist das Radl schon für fünf Euro am Tag zu haben, wie die Deutsche Bahn vorrechnet. Im Premiumtarif ist es sogar nur ein Euro. Bezahlt wird per Handy-App. Die Aktion ist bis 3. Oktober begrenzt.