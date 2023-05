Prozess wegen Korruption am Nürnberger Bauamt: Urteile erwartet

Die Beweisaufnahme sei abgeschlossen, so eine Gerichtssprecherin, nun sollen am Nachmittag die Urteile im Prozess um Korruption und Schmiergeld-Zahlungen am staatlichen Bauamt in Nürnberg gefällt werden. Auf ihr Urteil warten acht Angeklagte: ein früherer Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts, seine Ehefrau sowie mehrere Ex-Mitarbeiter einer Nürnberger Baufirma und Unternehmer aus der Oberpfalz. Sie sollen das Bauamt um rund 3,9 Millionen Euro geprellt haben.

Betrügerisches Abrechnungssystem

Einerseits sei der Verantwortliche des Bauamts mit stattlichen Bargeldbeträgen geschmiert worden. Außerdem habe er zusätzlich von dem betrügerischen Abrechnungssystem profitiert. Mit Hilfe mehrerer Firmen sollen dem Bauamt Scheinrechnungen über angeblich durchgeführte Arbeiten vorgelegt worden sein. Die Differenz hätten die Beteiligten untereinander aufgeteilt. Allein in den Jahren von 2017 bis 2021 sollen sie das Bauamt laut Anklage so um rund 3,9 Millionen Euro gebracht haben.

Schmiergelder von Baufirma

Außerdem soll der Hauptangeklagte gegen Schmiergeld bevorzugt Aufträge an die gleiche Nürnberger Baufirma vergeben und dadurch nach und nach einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich in bar eingestrichen haben.

Acht Jahre und drei Monate Haft für Ex-Bauamtsleiter gefordert

Die Staatsanwaltschaft forderte für den ehemaligen Bauamtsleiter eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten. Seine Verteidiger plädierten auf maximal sechs Jahre Haft. Für die anderen Angeklagten wurden Strafen zwischen einem und sechs Jahren beantragt.

