Ärger um Erdoğan-Wahlplakate: Stadt Nürnberg reagiert

Kritik an Erdogan-Plakaten in Nürnberg

Hintergrund: Am Wochenende sind im Stadtgebiet 25 Wahlplakate des türkischen Präsidenten Recep Tyyip Erdoğan aufgetaucht. Dies sorgte bei einigen Menschen der türkischen Community Nürnbergs sowie bei Politkern und Wissenschaftlern für Kritik. Bülent Bayraktar, Vorsitzender der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg, sagte dem BR, es gebe in der Gemeinde unterschiedliche Reaktionen.

Liberale Stimmen sagten, wer Wahlen in Deutschland zulässt, sollte auch Wahlwerbung zulassen, damit sich die Menschen informieren können. Es gebe aber auch Kritik: "Eine große Mehrheit sagt, dass Wahlkampf von einer im Ausland stattfindenden Wahl in Deutschland nichts verloren hat."

Ausländische Wahlwerbung: Klare Regelung gefordert

Kritisch äußert sich auch Politikwissenschaftler Michael Krennerich, internationaler Wahlrechtsexperte von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er teilte dem Bayerischen Rundfunk in einem Statement mit: "(…) man sollte nicht indirekt einen Präsidenten unterstützen, der in der Vergangenheit autokratische Herrschaftszüge an den Tag gelegt hat und dem es immer wieder gelingt, sich im Wahlkampf Vorteile zu verschaffen."

Krennerich sieht zudem die Gefahr, dass der "hochpolarisierte Wahlkampf" nach Deutschland hineingetragen wird. Dies sei für den inneren Frieden des Landes nicht förderlich, so der Politikwissenschaftler. Eine klare Ansage des Auswärtigen Amtes und des Bundesjustizministeriums, ob und wie weit türkische Wahlwerbung in Deutschland zulässig sei, wäre sowohl für die Bundesländer, als auch für die Türkei wichtig, so Michael Krennerich.

Keine Erdogan-Plakate in Augsburg und Fürth

Städte in Bayern gehen mit Wahlwerbung aus dem Ausland unterschiedlich um. Die Stadt Augsburg teilte mit, dass es beim Ordnungsamt keine Anträge für eine Plakatierung zu Wahl in der Türkei gebe. Solche Anträge würden man nicht genehmigen, so die Stadt Augsburg.

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) sagte dem BR, dass es seines Wissens keine Wahlplakate von türkischer Parteien in Fürth gebe. Er könne allerdings nicht ausschließen, dass solche Anträge in Zukunft prinzipiell nicht genehmigt werden würden.

Viele Wahlplakate wieder abgehängt

Unterdessen hat die CSU-Stadtratsfraktion in Nürnberg am Nachmittag einen Antrag gestellt, die Rechtsgrundlage für die Sondernutzung von ausländischer Wahlwerbung im Stadtgebiet zu ändern. Politische Werbung im Stadtgebiet bei Wahlen im Ausland soll in Zukunft untersagt werden. Die CSU-Fraktion will damit erreichen, dass über diesen Sachverhalt im Stadtrat abgestimmt wird.

Von den 25 Wahlplakaten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sind inzwischen viele Plakate wieder verschwunden. Wer sie abgehängt hat, ist unklar. Die Stadt Nürnberg teilte mit, dass sie die Plakate nicht abgehängt habe. Außerdem hat die Stadt auch einem Verein die Genehmigung erteilt, im Stadtgebiet Wahlplakate der Opposition aufzuhängen, so Andreas Franke. Im Stadtteil Gostenhof war zum Beispiel am Vormittag eines dieser Plakate der grünen Partei "Yesil Sol Partei" zu sehen.