Mann fast totgeprügelt: Prozess in Augsburg beginnt

Zwei 19-jährige Männer müssen sich am Donnerstag vor dem Augsburger Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung, beziehungsweise vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen im Dezember vergangenen Jahres einen Betrunkenen auf dem Augsburger Königsplatz attackiert und schwer verletzt haben.

Die beiden 19-Jährigen waren zunächst in einen Streit mit dem betrunkenen Mann geraten. Einer der Angeklagten soll dem Mann dann mit der Faust geschlagen und mit ihm auf dem Boden gerangelt haben. Während der Betrunkene noch auf dem Boden lag, soll der zweite Angeklagte ihm mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Der 19-Jährige ließ laut Anklage erst von dem Mann ab, als Zeugen einschritten.

Opfer musste reanimiert werden

Doch kurz danach soll der junge Mann dem Betrunkenen dann noch mit Faust ins Gesicht geschlagen habe, sodass dieser ungebremst nach hinten mit dem Kopf auf den Pflasterboden knallte. Polizisten mussten den betrunkenen Mann noch vor Ort reanimieren, wegen seiner schweren Verletzungen wurde er für mehr als zwei Wochen ins künstliche Koma versetzt. Der eine Angeklagte muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten, der andere wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Fall erinnert an ähnliche Gewalttat vor vier Jahren

Der Fall erinnert an eine ähnliche Gewalttat am Augsburger Königsplatz vor vier Jahren - allerdings mit tödlichem Ausgang. Am Nikolaustag 2019 tötete ein damals 17-Jähriger einen 49-Jährigen Familienvater. Der Feuerwehrmann war auf dem Nachhauseweg von einem privaten Weihnachtsmarktbesuch in der Augsburger Innenstadt auf dem Königsplatz in eine Auseinandersetzung mit sieben jungen Männern geraten. Von einem wurde er so heftig gegen den Kopf geschlagen, dass er verstarb. Der Fall rief deutschlandweit Entsetzen hervor.

Die Jugendkammer verurteilte den 17 Jahre alten Hauptangeklagten zu vier Jahren und sechs Monaten Jugendstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung. Für die beiden Mitangeklagten im Alter von 18 und 20 Jahren gab es Bewährungsstrafen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.