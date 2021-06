Bayern hebt Priorisierung in Impfzentren auf

Bayern hebt die Priorisierung in Impfzentren auf. Das hat Ministerpräsident Markus Söder auf dem bayerischen Impfgipfel bekannt gegeben. "Die Impfpriorität geben wir die Woche frei, auch für die Impfzentren. Das ist auch ein Argument, um die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen", erklärte Söder. Bislang war nur in Arztpraxen die Impfung für alle Menschen freigegeben. "Derzeit sind noch 275.000, die in einer Prio-Gruppe sind, auf der Warteliste. Deswegen sind es nicht mehr sehr viele, sodass wir der festen Überzeugung sind für Bayern, dass es jetzt einen Sinn macht, die Impfpriorität generell aufzuheben."

Zudem hat Söder neue Impf-Ziele ausgegeben: Bis zu den Sommerferien sollen 70 Prozent der Bayern erstgeimpft und 50 Prozent zweitgeimpft sein. Bis Ende September sollten dann 85 Prozent der über 18-Jährigen einen vollständigen Impfschutz haben.

Sorge vor abnehmender Impf-Bereitschaft

Zugleich äußerte sich Söder besorgt über die Impfbereitschaft in der Bevölkerung. "Wir spüren bei dem einen oder anderen eine gewisse Müdigkeit beim Impfen". Deswegen müsse man daran arbeiten, wie man die Bereitschaft weiter hochhalten könne. Söder betonte, dass es im Sommer keine "Impfflaute" geben dürfe. Ärzte berichteten vermehrt davon, dass die Impfbereitschaft etwas abnehme. Der eine oder andere wolle in den Urlaub fahren, immer wieder würden Termine abgesagt.

Als weitere Maßnahmen soll es mehr Flexibilität bei der Verteilung der Impfstoffe in Bayern geben. "Es darf kein Impfstoff übrig bleiben", sagte Söder. Sollten Ärzte oder Praxen Impfstoffe nicht benötigen oder abrufen, müsste dies künftig gemeldet werden, damit das Vakzin dann an die Impfzentren weitergegeben werden könne. Derzeit gebe es noch Unregelmäßigkeiten. Vor allem der Impfstoff von Astrazeneca gehe "nicht weg wie warme Semmeln".

Holetschek appelliert an Stiko

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rief in diesem Zusammenhang die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, sich zum Thema Kreuzimpfungen mit zwei verschiedenen Impfstoffen klarer zu positionieren. Kreuzimpfungen könnten auch die Akzeptanz des Impfstoffs von Astrazeneca verbessern. Zudem seien Kreuzimpfungen unter Umständen für Auffrischungen etwa bei Bewohnern von Seniorenheimen laut Virologen eine denkbare Alternative.

Impfzentren sollen weiter betrieben werden

Die Impfzentren sollen zudem über den September hinaus betrieben werden. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Impfzentren über den September erhalten bleiben müssen", sagte Söder. Diese aufzugeben, wäre ein "großer Fehler", sie würden weiter benötigt.

Söder kritisiert Impfstoffverteilung

Man fühle sich bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs unter den Bundesländern ungerecht behandelt, erklärte Söder außerdem. Bayern liege bei der Verteilung, gerechnet auf 100.000 Einwohner, auf Platz sieben unter den Ländern, sagte Söder. "Wir brauchen mehr Impfstoff, auch in der Verteilung der Bundesländer", so Söder. Die Verteilgerechtigkeit müsse erhöht werden, jedes Bundesland müsse auf 100.000 Einwohner gleich viel Impfstoff bekommen.