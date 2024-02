Diebischer Postbote von Kollegen in die Falle gelockt

Im Landkreis Schwandorf ist ein diebischer Postbote aufgeflogen. Laut Polizei waren seit vergangenen Dezember im Bereich Steinberg am See mehrere Postsendungen verschwunden. Ein Mitarbeiter der Post hatte einen bestimmten Postboten in Verdacht. Er stellte dem 27-Jährigen eine Falle.

Dieb tappt in Falle

Dazu präparierte er ein Paket mit einer leeren Handypackung und einem sogenannten Fangmittel, wie es unter anderem bei der Klärung von Diebstählen eingesetzt wird. Bei Kontakt verfärben die Paste oder das Pulver beispielsweise die Finger des Täters, der dann überführt werden kann. Dies war auch bei dem 27-Jährigen der Fall.

Der Mitarbeiter, der ihm die Falle gestellt hatte, erstattete Anzeige. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde aber keine weitere Beute mehr gefunden. Insgesamt soll der Postbote elf Diebstähle begangen haben. Der 27-Jährige hat bei der Polizei vier zugegeben.

Mehrere Anzeigen folgen

Seit Dezember 2023 waren im Bereich Steinberg am See mehrere Postsendungen verschwunden. Der 27-Jährige hatte daraus den Inhalt gestohlen und die Beute nach Bulgarien zu Verwandten geschickt, so der Polizeisprecher. Der Ex-Postbote muss jetzt mit mehreren Anzeigen wegen Diebstahls und Verletzung des Postgeheimnisses rechnen. Wie hoch der Wert der gestohlenen Pakete war, teilte die Polizei nicht mit.

Auch in Niederbayern Paketdieb aufgeflogen

Erst Ende Januar hatte es einen ähnlichen Fall in Niederbayern gegeben. Hier hat die Polizei Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn eine Diebstahlserie aufgeklärt. Ein Paketfahrer aus Straubing soll bereits ausgelieferte Päckchen von privaten Grundstücken gestohlen haben.

Videoaufnahmen überführten den Paketboten. Bei dem Mann zu Hause fanden Polizeikräfte einen Teil der verschwundenen Ware. Den Wert der verschwundenen Gegenstände schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Der Mann muss sich wegen Diebstahls verantworten.

Polizei gibt Tipps gegen Paket-Diebstahl

Um Diebstählen vorzubeugen, ist es laut Polizei empfehlenswert, wertvolle Gegenstände gar nicht erst zu versenden. Verbraucher sollten sich gut überlegen, welche Ware sie per Paket zu sich kommen lassen wollen. Falls es gar nicht anders geht, seien Paketversicherungen für wertvolle Waren empfehlenswert.