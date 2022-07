Polizei sucht nach Sexualdelikt flüchtigen Täter

Eine Frau ist offenbar auf einem Uferweg der Donau im Regensburger Norden von einem Mann sexuell angegriffen worden. Über die genauen Umstände und den Ablauf der Tat gibt es bisher noch keine Informationen. Die Frau konnte demnach flüchten.

Fahndung nach mutmaßlichem Täter dauert an

Die Polizei suchte am Sonntagabend mit mehreren Einsatzfahrzeugen und auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers mit Suchscheinwerfer nach dem Mann. Bislang ohne Erfolg. Die Fahndung nach dem Mann läuft auch heute weiter, so ein Sprecher am Montagmorgen.

Sexuelle Belästigung auch am Guggenberger See

Auch am Guggenberger See bei Neutraubling (Kreis Regensburg) ist gestern am späten Nachmittag eine Frau sexuell angegriffen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, griff ein unbekannter Mann bei den Parkplätzen einer 28 jährigen Frau zwischen die Beine. Als die Frau schrie, lief der Mann weg. Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, hat graue kurze Haare und ist etwa 1,70 Meter groß. Er hat keinen Bart und trägt auch keine Brille. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.