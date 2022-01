Polizei klärt Einbrüche im Landkreis Regen auf

Die Polizei in Regen konnte den Einbruch in drei Baucontainer aufklären, bei dem Ende November an einer Baustelle in Kirchberg im Wald 300 Liter Diesel, außerdem Bau- und Bohrmaschinen im Wert von insgesamt rund 11.000 Euro gestohlen worden waren.

Diesel und Baumaschinen im Wert von 11.000 Euro gestohlen

Wie die Polizeiinspektion Regen heute bekannt gab, ist ein 37-jähriger Mann aus dem Raum Deggendorf dringend tatverdächtig. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei ihm konnte diese Woche ein Teil des Diebesguts entdeckt werden, außerdem Zubehör für das Abzapfen von Kraftstoff aus abgestellten Fahrzeugen. Einen Teil der Beute, vermutet die Polizei, hat der Mann bereits ins Ausland verbracht.

Auf die Spur des 37-Jährigen waren die Beamten nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen gekommen, dem im Umfeld des Tatorts zur Tatzeit ein verdächtiges Auto aufgefallen war.

Auch Einbruch ins "Charm"-Hotel geklärt

Bei der Wohnungsdurchsuchung ging der Polizei auch noch ein 19-jähriger Mann ins Netz, der an Silvester zusammen mit dem 37-Jährigen in das leerstehende ehemalige "Charm"-Hotel in Habischried eingebrochen war. Die beiden hatten dort Buntmetall im Wert von rund 400 Euro gestohlen und inzwischen bereits an eine Recyclingfirma verkauft. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls im besonders schwerem Fall eingeleitet, so die Polizei.