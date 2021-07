vor 38 Minuten

Nachtbaden mit Folgen: Vier Männer steigen in Rottal Terme ein

Vier bislang Unbekannte sind am Wochenende in die Rottal Terme in Bad Birnbach eingestiegen und wollten ein Bad nehmen. Ihnen droht eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Ein Missgeschick der Täter könnte der Polizei bei den Ermittlungen helfen.