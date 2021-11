Einbruchsprävention: So bleibt der Dieb vor der Tür

Bei Renovierung an Einbruchsicherheit denken

Gerade bei Haustüren und Fenstern empfiehlt Kommissar Plank bei anstehenden Renovierungsarbeiten an die Einbruchsicherheit zu denken. Denn mittlerweile gibt es Türen und Fenster, die kaum zu knacken sind. In einem Video zeigt Plank zwei verschiedene Fenstermodelle und wie schnell sie aufgebrochen werden können. Bei einem normalen Fenstern, wie Familie Danner sie haben, ist der Einbrecher in 16 Sekunden drin. Bei einem neueren, sicheren Modell gelingt es dem vermeintlichen Einbrecher nicht, dass Fenster gewaltsam zu öffnen. "Das macht dann natürlich Sinn, wenn man weiß, ich will langfristig in dem Haus bleiben und eh vorhat, etwas zu verändern", meint Plank. Und dann gibt es alle Möglichkeiten: von besseren Schließanlagen bis zu einem Video-Überwachungssystem.

Einbruchszahlen in Oberbayern rückläufig

Zuletzt wirft Kommissar Plank gemeinsam mit Regina Danner noch einen Blick in den Garten. Auch hier gibt es einiges zu verbessern. Regina Danner ist überrascht, sie ging bislang davon aus, dass ihr Haus recht sicher sei. "Ich werde auf jeden Fall mit meinem Mann sprechen und dann werden wir in naher Zukunft etwas verändern", meint sie. Sorgen muss sich derzeit allerdings nicht allzu große machen, denn die Einbruchszahlen in Oberbayern waren in den letzten Jahren rückläufig. Die Beratung der Polizei ist jedenfalls aufschlussreich und für alle Interessierte kostenlos. Denn es geht bei Einbrüchen nicht nur um den finanziellen Schaden, sondern auch der psychologische Aspekt spielt eine große Rolle. "Viele Betroffene sind dann verzweifelt, weil sie sich in ihrer Wohnung unwohl fühlen, weil ein Fremder in ihre Privatsphäre eingedrungen ist", erzählt Plank. Deshalb sei es sinnvoll sich zumindest zu informieren. Die verschiedenen Beratungsangebote gibt es auf der Webseite der Polizei.