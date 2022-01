Politischer Aschermittwoch: Kommt der Kanzler nach Vilshofen?

Am 2. März steht wieder der Politische Aschermittwoch an. Namhafte Politiker werden dabei zum verbalen Schlagabtausch an die Mikrofone treten und über den politischen Gegner wettern. Einen besonderes prominenten Redner könnte dabei die SPD stellen.