Pfingsten lädt zum Feiern in Niederbayern ein

Die Pfingstferien beginnen und viele haben ein paar Tage frei. Fußball, Steckerlfisch, Autoscooter oder Pferderennen – das lange Wochenende hat in Niederbayern einiges zu bieten.

FC Sternstunden kickt für Spenden für Kinder

Mit einem absoluten Topspiel startet der FC Sternstunden nach der Coronapandemie in die Saison. Am Sonntag um 15 Uhr treten die Benefiz-Fußballer um die Ex-Löwenstars Stefan Aigner und Karsten Wettberg, den Veranstalter Till Hofmann und den Ex-Fifa-Schiedsrichter Wolfgang Stark aus Ergolding bei Landshut im Lusenstadion in Hohenau im Landkreis Freyung-Grafenau gegen die Wolfsteiner Kicker an. Eine Mannschaft mit Prominenten aus dem ganzen unteren Bayerischen Wald. Der Eintritt ist frei, Spenden für die BR-Benefizaktion "Sternstunden - Wir helfen Kindern" sind willkommen.

Gemütliches Weinhügelfest "ohne Schnickschnack"

In Fürstenzell im Kreis Passau wird an diesem Wochenende eine beliebte Tradition fortgesetzt: Nach dreijähriger Corona-Pause steigt wieder das Weinhügelfest. Es dauert bis zum Pfingstmontag. Am Samstag ist Tag der "Freien Kartler" mit Schafkopf und Watten, dazu gibt es eine Modenschau. Am Pfingstsonntag steht der große Festzug durch den Ortskern von Fürstenzell mit über 600 Teilnehmenden an. Am Pfingstmontag: Golfturnier, Kinder- und Seniorennachmittag.

Eine Maß Bier und Karussell auf Volksfesten

Bis zum Montag läuft in Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim das Pfingstvolksfest mit Autoscooter oder Entenangeln. Samstag ist Kindernachmittag. Am Montagvormittag gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in Gedenken an die Hochwasserkatastrophe 1999.

Nach drei Jahren Pause wird noch bis kommenden Mittwoch in Simbach am Inn die Pfingstdult gefeiert. Am Samstagnachmittag wird ein Schafkopfturnier veranstaltet. Der Warenmarkt hat Sonntag und Montag geöffnet.

Nationalfeiertage im Rottal

Nach zwei Jahren Corona-Pause können zum Ausklang des Pfingstwochenendes wieder "Nationalfeiertage" im niederbayerischen Pfarrkirchen im Rottal gefeiert werden. Auf der Pferderennbahn der Stadt findet am Pfingstmontag und dem folgenden Dienstag das "Pfingstmeeting" des Trabrennvereins statt. Die Pferderennen sind in der Region eine Institution, seit Generationen gelten die Renntage als "Pfarrkirchner Nationalfeiertage". Tatsächlich schließen am Dienstag unter anderem das Rathaus und nahezu alle Geschäfte in der Stadt bereits am Mittag, so dass das Personal zur Rennbahn gehen kann.