Pause im Klimaprotest: Erlanger Klimacamp wird abgebaut

Protest der Erlanger Klimaaktivisten auch im Winter

Die Winterpause sei eindeutig kein Ende der Proteste, betonten die Verantwortlichen. Noch sei zu wenig für den Klimaschutz getan worden, auch in Erlangen. "Wir planen, wiederzukommen", erklärte Aktivistin Anne Voltz. "Keine unserer notwendigen Forderungen wie die Verkehrswende hin zum kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und dem massiven Ausbau des bestehenden Radwegenetzes wurden zufriedenstellend erfüllt. Wir werden auch über den Winter nicht verschwinden – die Klimakrise wird es ja auch nicht."

So sei etwa für den 22. Oktober eine Großdemonstration von Fridays for Future in Berlin geplant. Klimaaktivistinnen und -aktivisten aus ganz Deutschland wollen an diesem Tag in die Hauptstadt fahren, auch aus Franken.

Nürnberger Klimacamp will weitermachen

Während in Erlangen das Klimacamp eine Pause einlegt, harren die Klimacamper auf dem Sebalder Platz in Nürnberg weiter aus. Die Aktivisten wollen weitermachen, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Die CSU-Fraktion im Nürnberger Stadtrat hatte ein Ende des Klimacamps bis November gefordert. Das lehnen die Klimaschützer ab. Sie wollen sich gegen eine Auflösung des Camps wehren und notfalls vor Gericht ziehen.