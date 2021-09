Klimastreik: Fridays for Future demonstrieren in Franken

"Another world is possible – eine andere Welt ist möglich" ist der Leitsatz für die heutigen Klima-Demonstrationen. Bundesweit gibt es laut Fridays for Future 470 Veranstaltungen. Auch in Franken sind die Menschen zum Klimastreik aufgerufen. In Mittelfranken wird unter anderem in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Weißenburg und Ansbach gestreikt. In Oberfranken sind Demonstrationen in Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof und Lichtenfels geplant.

Mit Familie und Freunden in Erlangen zur Demo

In Erlangen wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future ab 11.00 Uhr auf dem Schlossplatz demonstrieren. Die Veranstalter rufen dazu auf, sich mit Freunden, Kollegen und Kolleginnen, Eltern und Großeltern für den Klimaschutz einzusetzen und diesen auch von der nächsten Bundesregierung einzufordern. "Bei dieser Wahl tragen die Menschen, die keine Stimme auf dem Wahlzettel haben, die desaströsen Konsequenzen der Politik der Bundesregierung. Die nächste Koalition ist die letzte, die die Klimakrise noch eindämmen kann", sagt Miriam Wirsing von Fridays for Future Erlangen.

Allerdings hat die Stadt Erlangen die Veranstaltung stark eingeschränkt und erlaubt nur 450 Teilnehmer. Fridays for Future Erlangen kritisiert diese kurzfristige Einschränkung kurz vor Beginn der Demonstration und hat Beschwerde beim Verwaltungsgericht in Ansbach eingelegt. Die Veranstaltung sei schließlich schon seit 49 Tagen angemeldet. Die Entscheidung steht aktuell noch aus.

Klimastreik auch in Nürnberg, Ansbach, Hof und Weißenburg

In Nürnberg beginnen die Klimaschützer um 12.30 Uhr auf der Wöhrder Wiese mit ihrer Streik-Aktion. In Ansbach ist um 13.15 ein Demonstrationszug rund um die Altstadt geplant. In Weißenburg wird ab 14.00 Uhr auf dem Marktplatz demonstriert. In Hof findet die Demo um 14.00 Uhr am Kugelbrunnen statt, in Bamberg treffen sich die Aktivistinnen und Aktivisten um 13.00 am Bahnhof, um anschließend gemeinsam durch die Stadt zu ziehen. Demonstrationen sollen auch in Bayreuth, Coburg und Lichtenfels stattfinden.

Klimaaktivisten fahren mit dem Rad nach Fürth

Im Landkreis Fürth hat der Bund Naturschutz (BUND) zu einer Fahrrad-Sternfahrt nach Fürth aufgerufen: Am Nachmittag fahren die Demonstrierenden aus Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Roßtal, Veitsbronn und Zirndorf. Auch aus Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt machen sich Fahrradfahrer auf den Weg. Das Ziel ist der Grüne Markt in Fürth, wo die Demonstration für den Klimaschutz um 16.00 Uhr beginnt.

Forderung: Jetzt konsequent Klimaschutz umsetzen

Die Klimaschützer wollen mit dem großangelegten Klimastreik kurz vor der Bundestagswahl ein Zeichen setzen. "Nur, wenn in den nächsten vier Jahren konsequent gehandelt wird, können wir die dramatischen Folgen der Klimakrise noch eindämmen", heißt es im Streikaufruf. In der letzten Sitzungswoche sei zudem ein "völlig unzureichendes Klimagesetz" verabschiedet worden, das die Klimaschützer als "Desaster" bezeichnen. Die Aktivistinnen und Aktivisten werfen der Politik leere Versprechen und Lobbyinteressen vor. Zudem sei Klimagerechtigkeit das wahlentscheidende Thema.

Deutscher Lehrerverband kritisiert Teilnahme von Schülern

Unterdessen hat der Deutsche Lehrerverband die geplante Teilnahme von Schülerinnen und Schülern während der Schulzeit am Klimastreik kritisiert. "Wir lehnen es ab, dass die Schulpflicht zugunsten politischer Aktionen – etwa im Rahmen eines so genannten Klimastreiks – aufgehoben wird", sagte DL-Präsident Heinz-Peter Meidinger den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).