Kinder von heute künftig von mehr Klima-Extremen bedroht

Neue, sehr anschauliche Zahlen zu den Folgen des Klimawandels illustrieren deutlich, was unsere Kinder in Zukunft erwarten könnte. "Junge Leute bekommen es wesentlich dicker ab, als Leute, die jetzt schon älter sind", sagt Matthias Mengel vom Potsdam Institut für Klimafolgen-Forschung, das diese Modellierung soeben im Fachmagazin SCIENCE veröffentlicht hat.

Junge erleben bis zu 7-mal mehr Hitzewellen als Alte

So muss wer beispielsweise im Jahr 1960 geboren und heute 61 Jahre alt ist, im Laufe seines Lebens mit ungefähr vier Hitzewellen rechnen. Wer im Jahr 2020 geboren ist, also jetzt noch ein Kleinkind, muss nach dem gegenwärtigen Stand des Klimaschutzes mit rund 20 bis rund 40 Hitzewellen rechnen.

"Sehr junge Leute bekommen 7-mal mehr Hitzewellen zu spüren in ihrem Leben als Leute, die jetzt schon sozusagen kurz vor dem Rentenalter stehen. Bei den anderen Kategorien ist es ein bisschen niedriger, da schwankt es zwischen 2- und 5-mal mehr, was junge Klimawandel oder an Extremereignissen unter Klimawandel zu spüren bekommen", so Mengel.

Ergebnisse beziehen sich auf den Status quo

Bei ihrer Berechnung gehen die Potsdam Forscher vom gegenwärtigen Stand der Klimapolitik aus. Würde die Menschheit das Klimaschutzziel maximale Erderwärmung um 1,5 Grad erreichen, würden die Folgen spürbar abgemildert. Mengel sagt, wir könnten diesen Faktor von 7 auf 4 reduzieren, wenn wir es schafften, auf den 1,5 Grad-Klimapfad abzubiegen.

Zum Überblick "Wie viel Klimaschutz steckt in den Wahlprogrammen?"

Verheerende Auswirkungen können noch begrenzt werden

Sonst würde sich auf Dauer das Leben verändern in einem Maße, das wir uns kaum vorstellen können. In vielen Weltregionen wird es keine Landwirtschaft mehr geben, mancherorts wird man vor Hitze nicht mehr auf die Straße gehen können, weil es der Körper nicht mehr schafft, ausreichend zu kühlen. Matthias Mengel sagt aber dazu: Noch seien die 1,5 Grad global erreichbar.