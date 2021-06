Aktiv fürs Klima: Viele Ideen auf Erlanger Klimakonferenz

Am Freitagabend trafen sich mehr als 100 Interessierte im Netz und diskutierten anlässlich der Erlanger Klimakonferenz, wie in der Stadt der Klimaschutz aktiv vorangebracht werden kann. Organisiert wurde die Konferenz von den Machern der Erlanger Klimaschutzplattform Climate Connect, die es seit zwei Jahren gibt. Die Organisatoren wollten an dem Abend vor allem die unterschiedlichen Institutionen, Firmen, Organisationen, Vereine und Bürger aus Erlangen zusammenbringen, damit sie sich vernetzen und austauschen können. "Klimaschutz geht nur gemeinsam", sagt Julius Butze von Climate Connect. In kleinen Gruppen diskutierten die Teilnehmer dann über Themen wie Energieversorgung, Mobilität und Klimabildung.

Viele Anregungen bei Klimakonferenz

Schnell kamen die ersten Ideen zusammen, Erlangen klimafreundlicher zu gestalten. Die Mehrheit der Teilnehmer wünschte sich eine autofreie Innenstadt, kostenlosen ÖPNV und mehr Grün in der Stadt. Aber auch die geplante Stadt-Umland-Bahn oder der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Erlangens Dächern waren Themen.

Gemeinsam für den Klimaschutz: Online-Plattform "CityHub Erlangen"

Auf der Klimakonferenz fiel auch der Startschuss für die neue Online-Plattform "CityHub Erlangen". Auf der Plattform werden Klimaschutzprojekte aus Erlangen präsentiert. Interessierte können sich auf der Seite informieren oder aktiv werden. "Wo gibt es Möglichkeiten zusammen zu arbeiten? Wo kann ich mich engagieren? Die Seite ist ein Sammelpunkt für Engagement rund um den Klimaschutz in Erlangen", sagt Christoph Stoll, Mitgründer von Climate Connect. Auch eigene Projekte können gestartet werden. "Es ist ein Netzwerk, das immer weiter wächst", fügt Butze hinzu.

Unterstützung der Stadtverwaltung

Ein Projekt aus Erlangen ist zum Beispiel das CO2-Label für klimafreundliche Gerichte in der Uni-Mensa. Das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg kennzeichnet die Gerichte mit einem grünen Label, wenn sie einen guten CO2-Fußabdruck haben. Alle Zutaten werden dafür mit einer Ökobilanzdatenbank abgeglichen. Schon beim Einkauf werde versucht, auf die Klimabilanz der Zutaten zu achten, sagt Ralph Schmidt, der Leiter der Mensa.

Auch die Stadt Erlangen unterstützt die Plattform und will sie aktiv nutzen. "Wir haben eine ganze Reihe an städtischen Projekten, um den Klimaschutz voranzutreiben, die wir dort vorstellen werden, zum Beispiel, welche Förderungen es in der Stadt für Photovoltaikanlagen gibt", erklärt Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD).

Klimanotstand: Die Zeit drängt

Erlangen hat als erste Stadt in Bayern vor zwei Jahren den Klimanotstand ausgerufen, nachdem die lokale Fridays-for-Future-Bewegung Druck gemacht hatte. Noch vor dem Jahr 2030 will die Stadt klimaneutral werden. Dafür wurden erste Maßnahmen ergriffen, um die CO2-Emissionen zu verringern. Außerdem wurde ein Klimagutachten erstellt, das untersuchen sollte, wie hoch die CO2 Emissionen in Erlangen sind. Seit 1990 sind sie demnach bereits um 29 Prozent zurückgegangen.

Doch um das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten zu können, müssen sich die Bemühungen mindestens verzehnfachen. Die Energieversorgung müsste in kürzester Zeit auf erneuerbare Energien umgestellt werden und alle Fahrzeuge zukünftig ohne fossilen Sprit laufen. Eine enorme Herausforderung für die Stadtgesellschaft. "Es gilt, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern die Ärmel hochzukrempeln", betont Oberbürgermeister Janik.