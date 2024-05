Patientendaten bei Hackerangriff auf katholische Häuser geklaut

Die Zentrale der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) ist am 17. April Opfer eines Cyberangriffs geworden. Der Bayerische Rundfunk hatte bereits vergangene Woche darüber berichtet.

Bisher war lediglich bekannt gegeben worden, dass im Rahmen des Angriffs Daten gestohlen wurden, nachdem es Tätern gelungen war, die Sicherheitsschranken zu überwinden und sich Zugriff auf Teile der IT-Infrastruktur zu verschaffen. Nun hat die KJF Augsburg, die Träger von mehr als 80 Krankenhäusern, sozialen Einrichtungen und Diensten in Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern ist, weitere Details bekannt gegeben.

Viele sensible Daten wurden gestohlen

Demnach zählen zu den gestohlenen Daten laut KJF Augsburg unter anderem Personaldaten, Finanzdaten, Patienten- und Gesundheitsdaten. Behandlungsdokumentationen und Arztbriefe seien nach aktuellem Kenntnisstand allerdings nicht entwendet worden.

Alle IT-Systeme stünden seit dem Vorfall unter fortlaufender Überwachung, die Meldung an die zuständigen staatlichen Stellen und Aufsichtsbehörden sei erfolgt. Auch die zuständige kirchliche Aufsichtsbehörde für den Datenschutz sei innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 72 Stunden über den IT-Sicherheitsvorfall informiert worden.

Mehr als 20 Krankenhäuser und soziale Einrichtungen betroffen

Auf ihrer Internetseite veröffentlicht die KJF Augsburg eine Liste der Einrichtungen (Externer Link), die von dem Hackerangriff betroffen sind. Darunter beispielsweise das Josefinum in Augsburg mit ihren Außenstellen in Kempten und Nördlingen sowie die Medizinische Versorgungszentrum GmbH in Neuburg an der Donau, die Alpenklinik Santa Maria in Oberjoch oder auch die Klinik Hochried in Murnau.

Die Liste umfasst mehr als 20 Einrichtungen, die zur Katholischen Jugendfürsorge Augsburg gehören oder in der Vergangenheit gehörten. Nach Angabe der KJF Augsburg läuft der Betrieb in den betroffenen Einrichtungen und Kliniken aktuell reibungslos weiter.

Darauf sollen Betroffene achten

Die Katholische Jugendfürsorge Augsburg ruft zu größter Vorsicht auf. Infolge des Hackerangriffs könne es zu Identitätsdiebstahl, Rufschädigung oder Bloßstellung kommen, so das Unternehmen auf seiner Internetseite. Menschen, die vom Datendiebstahl möglicherweise betroffen sind, bittet die KJF daher um Folgendes:

Man solle auf ungewöhnliche Telefonanrufe achten und niemals Zugangsdaten zu Nutzerkonten oder persönliche Bankdaten am Telefon oder per E-Mail herausgeben. Zudem sollten sicherheitshalber alle Passwörter zu elektronischen Zugängen, die in Zusammenhang mit den geklauten Daten stehen könnten, geändert werden und komme es zu ungewöhnlichen oder verdächtigen Abbuchungen oder Kontobuchungen, sollten Betroffene diese schnellstmöglich bei der zuständigen Bank melden.

Ob und welche Arten von Daten früher Patienten oder Mitarbeiter der Einrichtungen durch den Angriff gestohlen wurden, lässt sich laut KJF Augsburg individuell nachprüfen. Die Katholische Jugendfürsorge Augsburg hat deshalb eine Hotline mit der Telefonnummer 0821/45057-500 eingerichtet. Mögliche Betroffene könnten sich hier für weitere Informationen und Auskünfte melden.