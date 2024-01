Warnung vor Cyberangriffen: Immer mehr kriminelle Kleinstgruppen

Täter greifen nicht mehr nur ein Unternehmen direkt an

Die Spezialstaatsanwaltschaft stelle zudem fest, dass es immer häufiger zu "sogenannten Supply-Chain-Attacken" komme: "Die Täter greifen gar nicht an erster Stelle das am Ende geschädigte Unternehmen direkt an, sondern zum Beispiel einen IT-Dienstleister, an dem dann 50 Kunden hängen, auf die man mittelbar zugreifen kann."

Wichtig sei "Prävention, Prävention, Prävention", betonte der Experte. "Jeder Euro, der in die IT-Sicherheit investiert wird, ist gut investiert." Denn: "Die Einschläge werden häufiger." Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Anfang dieses Jahres wurden offenbar die Handwerkskammern in Bayern gehackt.

"Zentralstelle für Cybercrime Bayern" sitzt in Bamberg

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) mit Sitz in Bamberg verfolgt bayernweit, aber auch international Straftäter im Netz - die Palette reicht von Kinderpornografie über Cybertrading bis hin zu den Verschlüsselungstrojanern, die für Erpressungsversuche eingesetzt werden.