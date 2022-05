Kreuzottern fangen: Die etwas andere Feuerwehrübung

Nach Kreuzotter Biss unbedingt in's Krankenhaus

Und Paul Hien warnt: "Man darf einen Kreuzotterbiss nie verharmlosen! In jedem Fall muss man ins Krankenhaus, denn es kann eine Blutvergiftung geben. Und der Biss ist in der Regel extrem schmerzhaft und es kann zum Kreislaufversagen kommen." Tatsächlich gilt das Gift der Kreuzotter in seiner Zusammensetzung als weit gefährlicher als das einer Klapperschlange. Aber die einheimischen Giftschlangen sind deutlich kleiner und haben deswegen ein kleineres Gift-Reservoire.

Kreuzotter muss geschützt werden

Nach den ersten Fangversuchen mit der Ringelnatter sind die Jungfeuerwehrler Max und Jakob auch im Umgang mit der Kreuzotter ähnlich geschickt. Aufmerksam beobachtet von Paul Hien, lassen sie das Tier auf ihren Schlangenhaken kriechen, bugsieren es dann erst in ihren Kescher und schließlich in die Transportboxen. Es ist eine Übung, deswegen darf die Schlange auch gleich wieder zurück in ihr Terrarium. Paul Hien ist zufrieden. Und die beiden jungen Feuerwehrkameraden? "Mit ein bisschen Übung geht’s eigentlich ganz gut", ist Max Herbst erleichtert. Jakob Zellner nickt zustimmend: "Wir wissen ja jetzt, worauf es ankommt."

Feuerwehr soll selbst eingreifen können

Die beiden jungen Feuerwehrler sollen in ihrer Heimat in Zukunft immer dann eingreifen, wenn sich Schlange und Mensch begegnen. "Im Herbst kann es schon sein, dass die Tiere unter Fundamente alter Häuser kriechen und so in Keller kommen", erklärt Paul Hien. "Und jetzt während der Paarungszeit zeigen sich die Männchen gerne. Dann kann es passieren, dass Kreuzottern mal in einen Kellerschacht fallen oder sich in Gärten sonnen. Bevor sie dann mit einer Schaufel erschlagen werden, können die Leute jetzt die Feuerwehr holen. Die beiden Jungs wissen, wie man mit den Tieren umgeht und sie können auch mich jederzeit fragen." So leisten die Jungfeuerwehrler aus Haidmühle einen wichtigen Beitrag zum Schutz der bedrohten Kreuzotter.