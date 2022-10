Polizei ermittelt wegen getöteter Schlange in Simbach am Inn

Eine Frau hat am Montag bei Heckenschneidearbeiten an ihrem Grundstück in Simbach am Inn im Kreis Rottal-Inn eine Plastikbox mit einer toten Schlange darin gefunden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist die Schlange - eine Äskulapnatter - durch stumpfe Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet und weil die Schlange streng geschützt ist, kann ein hohes Bußgeld drohen.

Reptiliensachverständigen hinzugezogen

Die 47-jährige Finderin hatte die leicht geöffnete Plastikbox gegen 18 Uhr entdeckt und Hilfe geholt. Polizei und Feuerwehr zogen einen Reptiliensachverständigen hinzu, der die Schlange identifizieren und deren Tod feststellen konnte. Laut Polizeisprecher ist die Äskulapnatter ungiftig und an Inn und Salzach heimisch.

Hohes Bußgeld für Schlangentötung

In Deutschland steht die Äskulapnatter mit Kategorie zwei auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Das bedeutet, sie wird als "stark gefährdet" eingestuft und steht unter strengem Schutz. Wer ein lebendes Reptil fängt, verletzt oder tötet kann nach dem Artenschutz mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld bestraft werden.

Symbol für medizinische Logos

Die Äskulapnatter kann bis zu zwei Meter lang werden und hat eine kräftige Statur. Die Färbung der Schlange reicht von gelblich-braun bis grau-schwarz.

Bekannt ist die Natter von diversen medizinischen Logos, wie dem Apotheken-Symbol, dem Zeichen für Tierärzte oder der Flagge der WHO. Sie schlängelt sich dort jeweils um den Äskulapstab des Heilgotts Asklepios, woher auch ihr Name stammt.