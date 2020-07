Welttag der Schlange: Keine Angst vor Schlangen in Deutschland

Schlangen haben kein gutes Image - sie gelten als falsch und hinterhältig. Nicht umsonst ist der Ausdruck "du falsche Schlange" in der zwischenmenschlichen Kommunikation nicht gerade als Kompliment zu verstehen. Darüber hinaus scheint die Schlange für alles Elend auf Erden verantwortlich, hat sie doch Eva verführt, den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu naschen und so für die Vertreibung aus dem Paradies gesorgt.

Warum haben wir Angst vor Schlangen?

Und selbst, wenn man von dieser biblischen Schandtat absehen kann, rufen Schlangen bei vielen Menschen Gefühle wie Ekel und Angst hervor - so wie es wohl sonst nur noch Spinnen schaffen. Woran liegt das? Denn eigentlich sind Schlangen ja ästhetische und faszinierende Tiere. Liegt es daran, dass manche von ihnen eine tödliche Gefahr darstellen? Oder an ihrer geschmeidigen, lautlosen Bewegungsform?

Die Biologin Maximiliane Schumm, Leiterin des Fachbereichs Didaktik der Biologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, sieht die Gründe der Angst vor Schlangen unter anderem in menschlichen Urängsten begründet:

"Es gibt eine biologische Urangst vor Schlangen im Menschen. Die hat insofern Sinn, als es ja wirklich gefährliche Schlangen gibt. (…) Außerdem können Schlangen wegen ihrer Hornhaut ihre Augen nicht schließen, haben also einen starren Blick, dafür aber keine Haare und auch keine Gliedmaßen. Menschen können sich mit Schlangen also schlecht identifizieren." Maximiliane Schumm in einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA)

Die Schlange – ein Wesen von ambivalenter Bedeutung

Die Schlange bedeutete in der Geschichte einerseits Tod, Gift und Verderben, anderseits galt die Schlange aber auch unter anderem wegen ihrer Giftigkeit als Sinnbild von Macht und stand wegen ihrer ständigen Häutungen für Regeneration und Unsterblichkeit, so Schumm. So hat der ärztliche und pharmazeutische Stand die Schlange auch zu ihrem Symbol gemacht - mit dem Schlangenstab, oder besser bekannt als Äskulapstab, um den sich eine Schlange windet. Er soll auf Asklepios (deutsch: Äskulap), den Gott der Heilkunde in der griechischen Mythologie zurückgehen, so zumindest einer der verschiedenen Erklärungsansätze.

Schlangen gibt es (fast) weltweit

Schlangen gibt es mit Ausnahme von Arktis, Antarktis, Dauerfrostgebieten und einigen Inseln überall auf der Erde. Es sind mehrere Tausend Arten bekannt, die Längen zwischen etwa zehn Zentimetern und sieben Metern erreichen können. Sie leben durchweg räuberisch und hauptsächlich einzeln - vielleicht macht sie das so unheimlich.

Schlangen überall zu Hause: In der Luft, im Wasser, an Land

Schlangen existieren schon seit mehr als 100 Millionen Jahren. Die Abstammung der bein- und armlosen Reptilien ist bis heute nicht vollständig geklärt. Die meisten Arten legen Eier, es gibt aber auch lebendgebärende. Schlangen sind wie alle Reptilien sogenannte ektotherme Tiere, ihre Körpertemperatur hängt also stark von der Umgebungstemperatur ab. Sie sind in allen Ökosystemen zu Hause. Am Boden, im Wasser, unter der Erde und sogar in der Luft: Es gibt in den Tropen Schlangen, die ihren Körper so abplatten, dass sie damit von Baum zu Baum gleiten können.