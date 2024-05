Overtourism in Berchtesgaden: App soll Besucherströme lenken

Besucherlenkung vor Ort unverzichtbar

Daneben gibt es noch den Ausflugsticker Bayern [externer Link], der unter anderem die Auslastung der Parkplätze an vielen Ausflugszielen in Echtzeit anzeigt. Er ist laut Teresa Hallinger zwar hilfreich, aber die Erfahrung zeige: "Für die Gemeinden ist es am wichtigsten, Besucher vor Ort zu lenken." Denn wer zu Hause am Frühstückstisch im Ausflugsticker leere Parkplätze sieht, kann bei der Ankunft bereits überfüllte Parkplätze vorfinden.

Busse fahren halbstündlich an den Königssee

Um sich zur Ferienzeit die anstrengende Parkplatzsuche zu ersparen, lohne es sich, das Auto weiter entfernt zu parken und den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Die Gemeinde Schönau am Königssee bringt Gäste neuerdings im Halbstundentakt von Berchtesgaden zum Königssee. "So versuchen wir die Besucher zu lenken und immer wieder auf den öffentlichen Nahverkehr hinzuweisen", berichtet Teresa Hallinger.

Fokus auf die Nebensaison

Besonders während der Coronapandemie – als Kontaktbeschränkungen und Zertifikate das Reisen erschwerten – kamen unzählige Tagesausflüglern nach Berchtesgaden und die Region zunehmend an ihre Grenzen. Doch die Übernachtungszahlen nahmen in der gleichen Zeit stark ab. Seitdem haben sich die Besucherzahlen wieder weitgehend normalisiert, die Übernachtungszahlen sind in der Ferienregion sogar wieder gestiegen.

Insgesamt verbringen jährlich 2,3 Millionen Gäste ihren Urlaub in den Gemeinden des Zweckverbands Ramsau, Marktschellenberg, Schönau am Königssee, Berchtesgaden und Bischofswiesen. Außerdem hat sich die Aufenthaltsdauer auf durchschnittlich vier Nächte verlängert.

Besonders positiv blickt der Zweckverband auf die Nebensaison: Mehr Gäste buchen ihren Urlaub im Winter und Frühling, was die Region im Sommer zusätzlich entlastet. Deshalb konzentrieren sich die Tourismuschefin und ihr Team bei der Vermarktung inzwischen hauptsächlich auf den Advent, den Winter und den Frühling.