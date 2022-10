Artikel mit Video-Inhalten

Bad Hindelang für "Tourismus-Oscar" nominiert

"And the Oscar goes to…" – Bad Hindelang im Oberallgäu will den Deutschen Tourismuspreis gewinnen. Nominiert ist die Marktgemeinde für das Emmi-Mobil. Dabei wird via App ein E-Bus geordert, der den Gast kostenfrei zur nächsten ÖPNV-Haltestelle fährt.