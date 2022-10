Touristenmassen managen: Südtirol als Vorbild für Bayern?

Lieber keine Bettenobergrenze

Gegen eine staatliche Obergrenze der Hotelbetten sprechen sich die bayerischen Touristiker genauso aus wie Bürgermeister Johannes Hagn am Tegernsee: Die Gemeinden hätten es schließlich selbst in der Hand und wüssten es am besten, sagt er. Sie könnten die Zahl der Hotelbetten über das Baurecht und die Bebauungspläne steuern.

In Tegernsee gingen alle großen Hotelprojekte noch auf die Amtszeit des Vorgängers zurück. So kann allerdings die Konkurrenz der Gemeinden untereinander zu einem Überbietungswettbewerb führen. Im Vergleich zu Südtirol ist die Bettendichte in den bayerischen Alpenlandkreisen allerdings auch deutlich geringer.

Eine schonungslose Bilanz

Das Südtiroler Tourismuskonzept beleuchtet aber überhaupt einmal die Schattenseiten: von Lärm und Abgasen bis zum Straßenverkehr und den Immobilienpreisen, loben bayerische Tourismuswissenschaftler. Der bekannte Alpenforscher Werner Bätzing urteilt: "Ich finde es erst einmal gut, dass in einem solchen Konzept die Situation schonungslos offen gelegt wird und ich würde mir wünschen, dass man so etwas auch in Bayern und in anderen Alpenregionen machen würde."

Fachkollege Alfred Bauer, Tourismusprofessor an der Hochschule Kempten, betont auch die politische Dimension des Konzepts: "Das, was jetzt in Südtirol passiert, ist etwas, das auch in Bayern flächendeckender passieren muss. Dass sich die Kommunen Gedanken machen, in welche Richtung wollen wir es entwickeln. Und abgestimmt, dass Infrastruktureinrichtungen nicht in jedem Ort aufgebaut werden müssen. Was letzten Endes wieder mit den politischen Entscheidungen zusammenhängt und den Förderungen."

Internet-Tool für verträglichen Tourismus

Für Tourismusorte und Unternehmer hat das Bayerische Zentrum für Tourismus auch ein Internet-Tool entwickelt, mit dem die Sozial- und Umweltverträglichkeit von touristischen Vorhaben analysiert werden kann. Untersuchungen der Wissenschaftler um Alfred Bauer haben auch ergeben, dass die bayerische Bevölkerung mehr einbezogen werden will in der zukünftigen Entwicklung.

Und: Von der Wissenschaft bis in die Gemeinden besteht große Einigkeit, dass der Öffentliche Nahverkehr dringend besser werden muss. Allen Akteuren ist klar, dass es ein einfaches Weiter-So nicht geben kann. Bayern setzt dabei auf die kommunale Selbstverwaltung und sanfte Lenkungskonzepte wie den Ausflugsticker. Ob das ausreicht, wird sich in der nächsten Hochsaison zeigen.