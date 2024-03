Unwetterwarnung wegen Orkanböen: Diese Landkreise sind betroffen

Es wird windig am Ostermontag: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt (externer Link) in der kommenden Nacht bis zum Montagvormittag vor zeitweise orkanartigen Böen zwischen 110 und 130 km/h aus südlichen Richtungen in und an den Alpen. Davon betroffen sind Landkreise in Oberbayern sowie Schwaben.

Warnung vor herabfallenden Ästen und abgedeckten Dächern

Die Orkanböen können laut DWD zum Teil beträchtliche Schäden an Häusern, Bäumen und auch Oberleitungen anrichten. Der Wetterdienst warnt vor (externer Link) "umstürzenden Bäumen; Hochspannungsleitungen und Gerüste; abgedeckte Dächer; ggf. massive Schäden an Gebäuden, herabfallende Äste und andere, auch große Gegenstände".

Orkanartige Böen: Diese Landkreise sind betroffen

Die Unwetterwarnung gilt in Oberbayern für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim und Traunstein. Im Regierungsbezirk Schwaben werden laut dem Deutschen Wetterdienst voraussichtlich die Kreise Oberallgäu sowie Ostallgäu von dem Unwetter betroffen sein.

Mit Informationen von: Deutscher Wetterdienst