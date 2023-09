Zelte, Zeitdruck, O'zapft is: Stresstest Oktoberfest-Aufbau

Zeltplanen werden mit Seilen und per Hand gezogen

474 Betriebe sind dieses Jahr zugelassen, darunter Wiesn-Zelte, Schausteller und Marktkaufleute. 17 große und 21 kleine Zelte gibt es auf dem Oktoberfest und der Oidn Wiesn. Wie vor 100 Jahren werden auch heute noch die Dachplanen per Hand über den 13 Meter hohen Giebel gezogen. Nur dann sind sie ganz symmetrisch.

Zehn junge Männer stehen deshalb in Zweierreihen am Seitenschiff des Zeltes. An zwei Seilen ziehen sie eine Dachplane nach der anderen von der einen Seite über den Dachgiebel auf die andere Seite. Sie müssen dabei ganz synchron ziehen.

Feuerwehrabnahme entscheidet über Zeltöffnung

Zwei Tage vor dem Start des Oktoberfestes steht die brandschutztechnische Abnahme durch die Berufsfeuerwehr München an. Die Feuerwehrleute entscheiden, ob die Zelte am Samstag öffnen dürfen oder nicht. "Es gibt kein Ermessen. Der genehmigte Plan ist so umzusetzen", sagt Kreisbrandrat Oliver Vogl von der Berufsfeuerwehr München. Entscheidend für die Feuerwehr: Bestuhlung, Notausgänge, Flucht- und Rettungswege – alles muss eine Mindestbreite haben. Jedes Zelt braucht ein ausgeklügeltes System, falls Panik ausbricht. "Weil jeder da versucht rauszukommen, wo er reingekommen ist, weil den kennt er", sagt Oliver Vogl. Er ist hier für die Abnahme zuständig.

Feuerwehr: "Veranstaltung XXL"

Der Weg zum nächsten Notausgang muss von jedem Platz aus maximal 30 Meter lang sein. Und es muss, wie Vogl sagt, ein Räumungs- und Steuerungskonzept durch Ordner geben. Es ist eben die größte Veranstaltung in München. Im Vergleich zu einem Großkonzert sei die Wiesn eine Veranstaltung "XXL". "Sie haben bei einem Konzert 60.000 bis 70.000 Besucher, auf der Wiesn sind es in der Spitze bis zu 400.000 Menschen." Bei Beanstandungen haben die Zeltbauer noch zwei Tage Zeit, um nachzubessern.

Abbau beginnt direkt nach der Wiesn

Doch wenn der Stress auch noch so groß ist, am Ende stehen sie dann doch jedes Jahr – die rund 80 Meter langen und 60 Meter breiten Festhallen. Was in zehn Wochen aufgebaut wurde, muss in fünf Wochen wieder abgebaut werden. Denn dann geht's langsam mit dem Winter-Tollwood-Aufbau los.