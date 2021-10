Ölunfall auf der Donau bei Passau - Feuerwehr im Einsatz

Großeinsatz auf der Donau bei Passau: Im Bereich des Stauwerks Kachlet sind vermutlich in der Nacht auf Dienstag größere Mengen Öl und Fett in den Fluss gelassen worden. Spezialkräfte mehrerer Feuerwehren sind derzeit im Einsatz. Der Verursacher ist noch nicht bekannt.

Anwohner bemerken Ölfilm

Anwohner der Altstadt meldeten am Morgen einen längeren Ölfilm auf der Donau. Laut Stadtbrandrat Andreas Dittlmann dauerte es mehrere Stunden, um herauszufinden, wo die Wasserverschmutzung verursacht worden sein muss - nämlich einige Kilometer flussaufwärts im Ortsteil Heining. "Im Staubereich des Werks Kachlet haben wir eine starke Ölverschmutzung. Weil einiges durch die Turbinen des Werks Richtung Altstadt geflossen ist, hat das viele besorgte Anrufe im Stadtgebiet ausgelöst", sagte Dittlmann.

Ölsperren im Einsatz

Die größte Menge Öl sei zwischen anlegenden Schiffen festgestellt und mit Ölsperren und sogenannten Fließtüchern aufgefangen beziehungsweise gebunden worden. Auch unterhalb des Kachlets ist bereits eine Sperre aufgebaut worden, um den Ölfilm aus der Donau zu bringen. Der Uferbereich muss weiter gereinigt werden.

Wer für die Ölverschmutzung verantwortlich ist, ist noch unklar. Zwei in Heining anlegende Güterschiffe seien wohl nicht die Verursacher, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei zum BR. Laut Feuerwehr gebe es Zeugen, die gesehen hätten, dass ein anderes Schiff, das am Montag wieder abgelegt habe, verantwortlich sei.

Keine gravierenden Schäden zu erwarten

"Eine größere Ölpest ist nicht zu befürchten", sagte Stadtbrandrat Dittlmann. Das Schlimmste habe noch eingefangen werden können. Wann, warum und in welcher Menge das Öl in die Donau gelassen worden sei, ist bislang noch unklar.