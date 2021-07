Heizöl in Gully geleitet - Polizei erwischt Umweltsünder

Bild

In Oberiglbach im Kreis Passau sind bis zu 2.000 Liter Heizöl in einem Gully entsorgt worden. Das Öl gelangte anschließend in einen Bach. Die Verantwortlichen wurden erwischt, sie erwartet nun ein Strafverfahren.

© BR/Andreas Mack

Bildrechte: BR/Georg Barth