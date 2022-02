Putin-Freund am Tegernsee - Grüne wollen demonstrieren

Die Grünen im Tegernseer Tal wollen am Mittwoch gegen den Oligarchen Alisher Usmanow protestieren. Der Vertraute von Putin besitzt in Rottach-Egern drei Immobilien. Unterstützer des russischen Regimes seien in der Gemeinde nicht mehr willkommen.