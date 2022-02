Sanktionen in Kraft: Was passiert mit Ölpreis, Rubel, Euro?

Pünktlich zur Öffnung der Finanzmärkte treten die neuen EU-Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will es Kremlchef Wladimir Putin schwer machen, seinen Krieg zu finanzieren und den russischen Rubel weiter schwächen.

Russischer Rubel verliert massiv an Wert

Die russische Wirtschaft spürt die ersten Auswirkungen der neuen westlichen Sanktionen bereits. Der Rubel stürzte am Morgen gegenüber dem US-Dollar um mehr als 40 Prozent auf ein Rekordtief ab. Ein Rubel kostete nun 119 Dollar.

Vor den Bankautomaten bilden sich lange Schlangen. Viele Russen fürchten, dass die Banken wegen der neuen westlichen Sanktionen Bargeldabhebungen einschränken könnten und der Zahlungsverkehr gestört wird. Bankkunden versuchen, ihr Geld in Auslandswährungen wie Euro oder Dollar zu tauschen.

Russlands Devisenreserven liegen im Westen

Umgerechnet knapp 640 Milliarden Dollar umfassen Russlands Devisenreserven: Dollar, Euro, Gold, chinesische Yuan, Staatsanleihen und andere Wertpapiere. Das Geld liegt allerdings Experten zufolge nicht im Land selbst, sondern vor allem bei westlichen Zentral- und Geschäftsbanken. Die EU-Sanktionen sollen es laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der russischen Zentralbank unmöglich machen, ihre Vermögenswerte zu verkaufen.

Würde die russische Zentralbank durch die EU-Sanktionen die Kontrolle über große Teile der Devisenreserven verlieren, könnte sie sie auch nicht mehr nutzen, um die Landeswährung Rubel zu stützen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Zentralbank den Rubel mit Interventionen am Devisenmarkt den Rubel stabilisieren müssen, nachdem Anleger ihn in Panik massenhaft loswerden wollten.

Ölpreis stark angestiegen

Die Devisenknappheit, die die Sanktionen gegen die Zentralbank nach sich ziehen, könnten also nicht nur einen Bank Run in Russland auslösen, sondern den Rubel de facto in eine nicht konvertierbare Währung verwandeln und damit weitgehend verhindern, dass Russland Produkte aus westlichen Ländern importieren kann.

Vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine ist der Ölpreis auf den Weltmärkten stark gestiegen. In der Nacht zum Montag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um mehr als sechs Prozent auf 97,33 (87,11 Euro). Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg um mehr als fünf Prozent auf 103,06 Dollar.

DAX vor Handelsbeginn im Minus

Die verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland werden auch den deutschen Aktienmarkt nach unten ziehen. Bereits vor Handelsstart zeichnet sich beim DAX ein Minus von knapp dreieinhalb Prozent auf 14070 Punkte ab. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex Dax wegen einer sehr vagen Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sich um mehr als dreieinhalb Prozent auf 14 567 Punkte erholt, nachdem er am Donnerstag im Verlauf noch bis auf fast 13 800 Zähler eingebrochen war.

Der Ausschluss russischer Banken aus Swift soll im Laufe des Tages verfügt werden. Zudem will die EU weitere Sanktionen gegen Russlands Partnerland Belarus sowie gegen russische Oligarchen, Geschäftsleute und Politiker in Kraft setzen.