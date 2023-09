"O'zapft is!" - Das 188. Oktoberfest hat begonnen

Mit zwei Schlägen hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) pünktlich um 12 Uhr das erste Fass Wiesn-Bier angezapft. Seine Worte "O’zapft is" eröffneten offiziell das Oktoberfest 2023. Die erste Maß Bier reichte er Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Böllerschüsse verkündeten den Start des Volksfestes - und des Bierausschanks.

Söder macht Steuerpolitik auf der Wiesn

Offiziell sollte ja auf dem Oktoberfest der Wahlkampf in Bayern keine Rolle spielen. Trotzdem erhob Söder kurz vor dem Anstich eine politische Forderung. Die "Gastrosteuer" dürfe nicht erhöht werden: "Ich finde, Essen und Trinken ist eh schon zu teuer. Keine Erhöhung für Steuern auf Essen und Getränke", rief er den Menschen im Festzelt zu.

Einzug der Wiesn-Wirte bei Sonnenschein

In bunt geschmückten Kutschen waren die Wiesnwirte zuvor zum Oktoberfestgelände in München gefahren. Zahlreiche Schaulustige säumten bei strahlendem Sonnenschein die Straßen in der Münchner Innenstadt, um den festlichen Einzug auf die Theresienwiese zu sehen.

Frühaufsteher fürs Oktoberfest

Noch bei Dunkelheit hatten sich am Samstagmorgen die ersten Wiesngäste vor den Eingängen des Volksfestes in Stellung gebracht. Gegen 6.00 Uhr warteten bereits zahlreiche Volksfest-Fans in Dirndl und Lederhose auf Einlass. Es waren überwiegend junge Besucherinnen und Besucher, die seit dem Morgengrauen ausgeharrten, um einen guten Platz im Bierzelt zu ergattern.

Wettrennen um die besten Plätze in den Zelten

Als um kurz nach 9.00 Uhr die Zugänge geöffnet wurden, rannten viele los, um sich einen Platz in einem Zelt zu sichern. Es waren Tausende, die vor der offiziellen Eröffnung des Münchner Oktoberfests auf das Festgelände strömten.

Im Video: Ansturm auf Festgelände