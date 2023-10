Nürnberg zeigt Solidarität mit Israel

In Nürnberg haben am Mittwochabend viele Menschen ihre Solidarität mit dem von der Hamas angegriffenen Israel gezeigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei kamen weit über 1.000 Menschen auf den Kornmarkt.

Bevor Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Hauptredner auftrat, fand er klare Worte im BR-Interview und betonte, dass es wichtig sei, nun Flagge zu zeigen: "Wir stehen an der Seite Israels, wir stehen an der Seite des jüdischen Lebens in Bayern. Wir haben Schutzversprechen und Schutzgarantien gerade für Bayern ausgegeben." Söder bezeichnete den Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel als menschenverachtend. Die Brutalität der Terroristen sei bestialisch, so Bayerns Ministerpräsident.

Forderung: Verbindungen zu Hamas beenden

Die Dimension sei enorm, denn der Konflikt werde länger andauern. "Umso wichtiger ist es, dass wir von deutscher Seite, von bayerischer Seite ein klares Bekenntnis zeigen." Man müsse auch den in Deutschland lebenden Anhängern der Hamas zeigen, dass man an der Seite Israels stünde. Söder verband die Aussage mit der Forderung, jegliche Verbindungen zur Hamas zu beenden: "Es muss alles getan werden, alles, was Hamas betrifft, zu ächten, zu kappen, auch deutlich zu reduzieren und finanzielle Verbindungen zu kappen", sagte Söder in Nürnberg.

Als Reaktion auf den Angriff palästinensischer Terroristen auf Israel hatten die Deutsch-Israelische Gesellschaft und die Israelitischen Kultusgemeinden Nürnbergs und Fürths, mit Unterstützung der Stadt Nürnberg und Vertretern von Religionen, Gewerkschaften und weiteren Organisationen zu einer Solidaritätskundgebung aufgerufen. Das Motto der Kundgebung: "Terror und Barbarei entgegentreten – Nürnberg steht an der Seite Israels".

Zusammenhalt demonstrieren

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Jo-Achim Hamburger, betonte nach dem überraschenden Großangriff der Hamas auf Israel am Samstag im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, wie wichtig jetzt der Zusammenhalt und die Unterstützung vieler Institutionen sei. Zur Großkundgebung konnte er innerhalb von nur zwei Tagen die Stadt Nürnberg, Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche und viele Mitglieder der israelitischen Kulturgemeinden in Fürth und Nürnberg sowie des Deutschen Gewerkschaftsbunds gewinnen.

Unsicherheit und Angst

Die Stimmung in der jüdischen Gemeinde sei sehr niedergeschlagen, denn nahezu jeder hätte Verwandte oder Freunde in Israel, die von dem Terror betroffen seien oder sogar getötet wurden, so Jo-Achim Hamburger. "Jeden Tag wacht man auf mit dem Gefühl von Unsicherheit und Angst!" Die Dimension des Überfalls überschreite die menschliche Vorstellungskraft. Israel habe ein Recht auf eine sichere Existenz und Selbstverteidigung.