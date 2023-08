Nürnberg: Adam Kraft-Kunstwerk vor dem Verfall

Das Schreyer-Landauer-Epitaph an der Nürnberger Sebalduskirche droht zu verfallen. Nach Auskunft der zuständigen Architektin Alexandra Fritsch muss das Kunstwerk des Nürnberger Bildhauers Adam Kraft dringend restauriert werden. Der Künstler hat vor mehr als 500 Jahren zur Befestigung seiner Arbeit Eisenstangen im Mauerwerk verankert, die nun rosten und die einzelnen Platten zu sprengen drohen.

Aufwand für Sanierung des Adam Kraft-Kunstwerks "immens"

Der Aufwand für die Sanierung werde immens, die Kosten seien derzeit noch nicht abschätzbar, so Fritsch. Man dürfe aber nicht länger warten. Ein entsprechender Plan wird derzeit ausgearbeitet und soll Mitte September mit allen Verantwortlichen besprochen werden. Für die Sanierung müssen die verschiedenen Platten aus der Kirchenwand genommen werden. Derzeit ergründen Fachleute, wie Kraft einst die Teile ineinandergefügt hat. Sie müssen dann in umgekehrter Reihenfolge demontiert werden. Da das Relief zudem in die Kirchenmauer eingearbeitet ist, muss ein Statiker hinzugezogen werden.

Arbeit gilt als großes Kunstwerk der Stadt

Bereits 2009 war ein Randstück aus dem Relief geplatzt. Seitdem wird das Kunstwerk regelmäßig kontrolliert. Derzeit wird darüber nachgedacht, wie die vermutlich hohen Kosten der Sanierung zu finanzieren sind. Auch die Bürgerschaft soll über eine Aktion eingebunden werden. Das Grabmal der Familien Schreyer und Landauer befindet sich außen am Ostchor der Sebalduskirche. Es zeigt in seinem Mittelteil die Grablegung Jesu Christi. 1492 hatte der Steinbildhauer Adam Kraft die Auftragsarbeit vollendet. Heute zählt es zu den großen Kunstwerken der Stadt.