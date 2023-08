Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Zwölf Länder gehen gegen Bayerns Finanzausgleichs-Klage vor

Zwölf Länder gehen gegen Bayerns Finanzausgleichs-Klage vor

Finanzstärkere Länder geben Geld an finanzschwächere Länder ab - so das Prinzip des Länderfinanzausgleichs. Bayern stimmte 2020 den neuen Regeln zu, stellt sich nun aber doch quer. Mehrere Länder kündigen Schritte gegen die Klage des Freistaats an.