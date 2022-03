Schwindelerregend schön: Turmführer für St. Sebald gesucht

Eines vorneweg: Wer nicht schwindelfrei ist und auch nur ungern Treppen steigt, der wird keine große Freude an der neuen Tätigkeit finden. Die Kirchengemeinde von St. Sebald in Nürnberg will ihr Team erweitern. Derzeit engagieren sich ein Dutzend Ehrenamtliche als Turmführer in der Sebalduskirche. Ab dem Frühjahr sollen wieder regelmäßig Führungen durch die historischen Türme stattfinden. Dafür werden Interessierte gesucht.

Kirchturm von St. Sebald: 244 Stufen nach oben

Josef Wintrich und Hermann Goecke sind seit vier Jahren mit dabei. Dass die beiden ihre Führungen voller Leidenschaft machen, spürt man schon in den ersten Sätzen. 244 Treppenstufen mehrmals am Tag zu absolvieren, inklusive historischer Kurzvorträge, das sei schon manchmal ganz schön anstrengend, "aber der Blick in 50 Metern Höhe ist eine angemessene Belohnung", findet Wintrich. Der Nürnberger Ingenieur ist schlichtweg historisch interessiert und heimatverbunden. Gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Turmführer. Sportlich sollte man auch sein, ergänzt Goecke, das geschichtliche Wissen rund um die Türme lasse sich rasch erlernen. Ein 50-seitiges Skript helfe chronologisch auf die Sprünge.

Himmlische Akustik – der Engelschor

Los geht’s durch eine alte Holztür an der Seite des zentralen Kirchenschiffs von St. Sebald. Von dort schraubt sich schneckenförmig eine steinerne Treppe Stufe um Stufe durch den Treppenturm aus dem 14. Jahrhundert, hoch zum ersten Zwischenplateau. Die erste Verschnaufpause naht, ein Schild weist den Weg zum "Engelschor", einer Art Empore. Der Blick aus 17 Metern Höhe auf das Kirchenschiff lädt zum Verweilen ein. Turmführer Wintrich schätzt vor allem die besondere Akustik hier. "Was wir hier oben flüstern, kann man unten am Altar hören", berichtet sein Turmführerkollege Goecke.