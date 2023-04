Umweltfrevel: Niedermoor bei Treuchtlingen entwässert

Nach den Zerstörungen am Rappenalpbach bei Oberstdorf und an den geschützten Sinterterassen an einem Bach im Landkreis Forchheim ist nun ein weiterer mutmaßlich illegaler Eingriff bei einem Naturschutzgebiet bekannt geworden. Neben dem Niedermoor-Naturschutzgebiet Schambachried bei Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurden Gräben frisch ausgebaggert. "Was wir hier sehen, ist keine Grabenpflege, sondern eine komplette Neuschaffung", sagte Sebastian Amler vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) dem Bayerischen Rundfunk.

Grundwasser im Moor deutlich abgesenkt

Das Schambachried sei ein 100 Hektar großes Niedermoor, so der LBV. Das Moor sei als europäisches Flora-Fauna-Habitatgebiet geschützt. Der LBV stellte Strafanzeige bei der Polizei gegen Unbekannt. Der BN stellte beim Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen einen Antrag auf Durchführung eines Umweltschadensverfahrens. Zuvor hätten Bürger Alarm geschlagen, weil sie Baggerarbeiten beim Naturschutzgebiet Schambachried beobachtet hätten. Daraufhin sei die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt eingeschaltet worden, die einen sofortigen Stopp veranlasste. Als die Mitarbeiter vor Ort eintrafen, seien die Arbeiten jedoch schon fast beendet gewesen.

Der Schaden, der durch die Baggerarbeiten direkt neben dem Naturschutzgebiet verursacht wurde, ist nach Einschätzung der Naturschützer "gravierend". Der Grundwasserstand im Moor sei bereits um etwa 20 Zentimeter abgesunken, so der Bund Naturschutz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Die mit Binsen, Seggen und weiteren typischen Moorpflanzen bewachsenen Gräben seien vollständig zerstört, die Röhrichte und Hochstaudenfluren neben den Gräben stark in Mitleidenschaft gezogen. Aus Sicht von BN und LBV ist das Niedermoor ein "einmaliges, größeres Feuchtgebiet" und hat große Bedeutung für Mittelfranken.

Stadt Treuchtlingen veranlasste Räumung der Gräben

Nach Angaben des Bund Naturschutz führte am 28. März eine örtliche Baggerfirma im Auftrag der Stadt Treuchtlingen sogenannte "Grabenräumungen" durch. Der Eigentümer der benachbarten Kohlmühle habe sie von der Stadt erbeten, berichtet der BN. Neben den bereits ausgebaggerten Gräben sollten offenbar noch weitere Gräben südlich der Staatsstraße Richtung Dietfurt ausgehoben werden. Dazu kam es jedoch nicht mehr, nachdem die Untere Naturschutzbehörde eingegriffen hatte.

Innerhalb weniger Monate gab es in Bayern drei Fälle von Naturzerstörung. Im Herbst 2022 war ein Wildbach im Rappenalptal bei Oberstdorf illegal begradigt worden. Kurz darauf war am Eggerbach im Landkreis Forchheim das Bachbett verbotenerweise ausgebaggert worden, und Naturschützer entdeckten, dass ein Quellbach bei Drügendorf, ebenfalls im Landkreis Forchheim, fast vollständig zerstört wurde.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach dem Vorliegen neuer Informationen des BN aktualisiert