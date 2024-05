Niederbayerische "Findel"-Uhus haben wieder eine Familie

Ein "tierisches Happy End" erleben gerade zwei junge Uhus aus dem Landkreis Landshut. Wie das Landratsamt jetzt mitteilte, waren die erst wenige Wochen alten Nestlinge in der Nähe des Neufahrner Bahnhofs gefunden worden. Von Elterntieren oder einem Brutplatz fehlte jede Spur, weshalb zwei Uhu-Experten – der ehrenamtlich im Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) engagierte Stefan Riedl und sein Kollege Dieter Aichner – davon ausgingen, dass die Vögel ausgesetzt wurden.

"Adoption" in Oberbayern

Normalerweise hätten die Jungtiere dem Landkreis zufolge allein keine Überlebenschance gehabt. Deshalb wurden sie nach dem Fund erst einmal von Hand aufgezogen. Anschließend wurde über den LBV nach einem Uhu-Paar gesucht, das Nachwuchs im selben Alter hatte. Im Landkreis Freising wurde man fündig und die Neufahrner Uhus wurden dem dortigen Uhu-Paar quasi "untergeschoben". Die Uhus akzeptierten die Neuankömmlinge, weshalb diese laut dem Landshuter Landratsamt bis zum Herbst nun alles lernen können, was sie zum selbständigen Überleben in der Natur brauchen.

Carolin Seethaler von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt bedankte sich bei den Ehrenamtlichen des LBV für das Engagement zum Erhalt des Uhus als heimische Art: "Die Natur braucht starke Unterstützer und ohne Stefan Riedl und seine Mitstreiter hätten die beiden Nestlinge keine Chance gehabt."

Uhu-Bestand ist gewachsen

Der Uhu ist die größte Art in der Familie der Eulen mit einer Flügel-Spannweite von bis zu 1,80 Metern und ein nahezu lautloser Jäger. Stand er in den 1960er Jahren noch vor dem Aussterben, so hat sich sein Bestand inzwischen deutlich erholt. In Bayern wird die Zahl der Brutpaare laut Landshuter Landratsamt derzeit auf rund 300 geschätzt.