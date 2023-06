Neuschwanstein: Zeitung veröffentlicht Identität der Opfer

Nach der Gewalttat von Neuschwanstein hat ein Sprecher der Polizei in Kempten auf Nachfrage des BR-Studios Schwaben betont, dass prinzipiell während laufender Ermittlungen keine Namen und Bilder der an dem Vorfall Beteiligten genannt und veröffentlicht werden. Auch die Medien in Deutschland halten sich offenbar bislang daran.

Daily Mail online mit Bildern und Namen der Opfer

Die britische "Daily Mail online" dagegen berichtet ausführlich über die Attacke auf die Touristinnen bei "Germanys Cinderella Castle" ("Deutschlands Aschenputtel-Schloss"). Mit vollem Namen und mit Bildern. So zeigt "Daily Mail online" Bilder von der kürzlich erfolgten Graduierten-Feier der getöteten 21-Jährigen an der University of Illinois. Mit vollem Namen. So ist es auch bei deren 22 Jahre alten Begleiterin, die die Attacke überlebte. Ein Porträt der jungen Frau von ihrer Facebook-Seite, dazu der volle Name. Die drei Fotos der jungen Frauen stammen von Instagram, LinkedIn und Facebook. Dazu bestätigt eine Kanzlerin der Universität in dem Artikel die Identität der beiden jungen Frauen, und dass sie erst im Mai ihren Abschluss in Computer Science und Computer Tech gemacht hätten.

Rechtsstaatliche Prinzipien in Deutschland

Im weiteren Verlauf schildert Daily Mail die Tat und zeigt das Video, in dem der tatverdächtige 30 Jahre alte Amerikaner in Handschellen abgeführt wird. Daily Mail online klärt seine Leser auch über rechtsstaatliche Prinzipien in Deutschland auf. Konkret: Dass die Polizei in Deutschland die Namen von Verdächtigen, die verhaftet wurden, nicht veröffentlicht. Erst nach Abschluss der Ermittlungen würde der Name, und dann auch nur der Vorname veröffentlicht.

Polizei verweist auf laufende Ermittlungen

Das Polizeipräsidium Kempten sagte dem BR-Studio Schwaben, man kenne den Bericht von Daily Mail online. Doch die Ermittlungsbehörden in Deutschland würden weder die Namen noch die Bilder der Beteiligten bestätigen. Dies sei bei laufenden Ermittlungen nicht üblich. Es gingen jedoch weiter Bilder und Videos von Touristen in Neuschwanstein ein. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt, die Verifizierung und Auswertung dauerten an, so der Sprecher. Die Staatsanwaltschaft hat sich nach Anfrage des BR vom Samstag bislang nicht zur Veröffentlichung der Identität der Namen der Opfer geäußert. Erst am Montag werde die Polizei wieder über die Ermittlungen informieren.