Neues Wehr im Allgäu: Wasserkraftwerk mit innovativer Ökologie

Im Hintersteiner Tal nahe Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu wurde am Freitagvormittag das neue Wehr "Konrad Zuse" eingeweiht. Das 125 Jahre alte Wehr an gleicher Stelle wurde für rund vier Millionen Euro saniert und neu gebaut.

Wasserkraft bei Bad Hindelang: Innovativ seit 125 Jahren

Das Kraftwerk war einst bei der Einweihung 1897 eines der ersten Wasserkraftwerke in Deutschland. Nun stellt es erneut eine Innovation dar. Denn der Abstieg und Aufstieg für die Fische in Röhren mit langsam drehenden Schnecken, wird so erstmals in Deutschland kommerziell genutzt.