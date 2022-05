Wasserkraft Der Strom aus dem Strom

Atatürk-Staudamm Am 25. Juli 1992 nehmen im Südosten der Türkei die ersten Turbinen des 169 Meter hohen Atatürk-Staudammes den Betrieb auf. Der Staudamm ist der größte der insgesamt 22 Dämme, mit denen das Wasser der Flüsse Euphrat und Tigris gestaut werden. Der nach Mustafa Kemal Atatürk benannte Stausee ist etwa anderthalbmal so groß wie der Bodensee. Die Bauzeit betrug rund zehn Jahre.

Wasserkraft weltweit wichtig

Weltweit gehört Wasserkraft zu den am intensivsten genutzten erneuerbaren Energiequellen. Ihr Anteil an der weltweiten Stromversorgung betrug im Jahr 2019 rund 15,9 Prozent. Am meisten Strom aus Wasserkraft produzieren China, Brasilien und Kanada. In Europa deckt Norwegen seinen Strombedarf fast vollständig aus Wasserkraft, Island zu fast drei Vierteln. In Deutschland kam 2019 die Stromproduktion aus Wasserkraft auf 3,5 Prozent des Bruttostromverbrauchs. Die abfluss- und gefällereichen Regionen der Mittelgebirge, der Voralpen und Alpen sowie alle größeren Flüsse sind gut geeignet, um die Wasserkraft zur Energiegewinnung zu nutzen.