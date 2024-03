Neues inklusives Kinderhaus in Mitterteich wird eingeweiht

Kinderhaus bietet auch integrative Arbeitsstelle

Das Kinderhaus bietet auch einen integrativen Arbeitsplatz. Eine junge Frau mit Handicap bzw. Behinderung, die in der Lebenshilfe arbeitet, kommt wöchentlich vorbei und bietet den Kindern Workshops an. "Also bei uns wird Inklusion tatsächlich gelebt", so Einrichtungsleiterin Julia Merz-Neudert. Zusätzlich gibt es vor Ort zwei Therapieräume für Logopädie, Ergotherapie und Frühförderung. Durch die räumliche Nähe zur Lebenshilfe in Mitterteich entstehe ein enger Ausstauch des Fachpersonals, wovon alle Kinder und Erziehenden profitierten, so Merz-Neudert weiter. Derzeit sind die Kapazitäten ausgeschöpft und die Einrichtung damit voll belegt. Hintergrund ist, dass die inklusiven Kinder einen anderen Betreuungsschlüssel haben.

Aktion Sternstunden steuert 500.000 Euro bei

In Betrieb ist das Haus Purzelbaum bereits seit November. Es bietet Platz für insgesamt 86 Kinder, ein Anbau soll nochmal weitere 50 beherbergen können. Die Kosten für den Neubau lagen insgesamt bei rund 7,5 Millionen Euro, gut 500.000 davon hat Sternstunden beigesteuert, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk.