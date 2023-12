12,85 Millionen Euro: Rekordergebnis bei Sternstundentag

12,85 Millionen Euro sind am Sternstunden Tag insgesamt gespendet worden, damit ist ein neues Rekordergebnis erzielt worden. BR-Intendantin Katja Wildermuth zeigte sich sehr erfreut über die gesammelte Summe: "Ich freue mich über diese hohe Summe. Am Ende sind es ganz viele kleine Summen, die zu diesem Ergebnis geführt haben." Insgesamt sind 2023 bisher 18,28 Millionen Euro an Sternstunden gespendet worden (Zeitraum 1. Januar bis 15. Dezember 2023, inklusive Sternstunden-Tag).

Zur Benefizaktion Sternstunden

"Fantastischer Wert": Rekordergebnis bei Sternstundentag erzielt

Auch Thomas Jansing, Gründer der Aktion Sternstunden, war glücklich über das neue Rekordergebnis: "Ich habe damit nicht gerechnet, darauf gehofft habe ich schon. Über zwölf Millionen, das ist ein fantastischer Wert." Seit 6 Uhr morgens waren zahlreiche Prominente wie Uschi Glas, Bruno Jonas, Caro Matzko oder Ferdinand Hofer zeitweise an den Telefonen in den Spendenzentralen in Nürnberg in der Frankenhalle oder in München im Funkhaus, um Spenden entgegenzunehmen.

Kinderhilfsprojekte werden unterstützt

Auch zahlreiche BR-Mitarbeitende waren den ganzen Tag dort im Einsatz. Bei der Fernsehsendung "Sternstunden-Gala 2023" live aus der Frankenhalle in Nürnberg wurden zahlreiche verschiedene Kinderhilfsprojekte vorgestellt, die von den Sternstunden unterstützt werden, wie zum Beispiel das deutsche Zentrum für kindlichen Schlaganfall am Dr. von Haunerschen Kinderspital, das an der LMU München angesiedelt ist. Dort werden Kinder akut nach einem Schlaganfall versorgt, aber auch über längere Zeit betreut.

Der "Heuchelhof" aus Würzburg war ebenfalls bei der Galasendung dabei. Dies ist eine Einrichtung, die sich um Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung kümmert. Seit 1993 profitiert der Verein immer wieder von Förderungen durch die Sternstunden. So konnten unter anderem ein Kindergarten und eine Schule gebaut werden, sodass junge Menschen dort ausgebildet werden können.

Neuauflage des Sternstundensongs auf der Bühne

Ein Höhepunkt der Galasendung war der Auftritt von Sänger Peter Maffay und Sängerin Stefanie Heinzmann. Außerdem sangen einige BR-Moderatoren und Prominente gemeinsam eine Neuauflage des Sternstundensongs "Ich wünsch Dir Sternstunden" auf der Bühne, der bereits 2018 von Bayern 3-Moderatoren Sebastian Winkler und Sascha Seelemann geschrieben wurde.

Sternstunden ist eine Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, die von der Bayerischen Landesbank, dem Sparkassenverband Bayern, der LBS Landesbausparkasse Süd und der Versicherungskammer Bayern unterstützt wird. Seit 30 Jahren werden so Projekte gefördert, die sich um kranke, behinderte und in Not geratene Kinder kümmern, in Deutschland, aber auch weltweit.