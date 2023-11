Neuer Informationsdienst warnt vor Naturgefahren in den Bergen

Welche Gefahren entstehen durch den Klimawandel in den Bergen? Wie können Felsstürze und Murgänge vorhergesagt werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich ab Montag Forschende, Politiker und Vertreter von Bergwacht und Alpenvereinen aus Bayern und Österreich in der Umweltforschungsstation (UFS) Schneefernerhaus auf der Zugspitze.

Warum die Risiko-Vorhersage so wichtig ist

Denn solche Naturgefahren passieren in einigen Bereichen der Alpen immer häufiger – und treffen gleichzeitig auf immer mehr Infrastruktur in den Alpen sowie einen "erhöhten Freizeitnutzungsdruck", das bedeutet: Es sind mehr Menschen unterwegs, die geschädigt werden können. Da die Möglichkeiten der Verbauung begrenzt sind, kommt dem besseren Verständnis und der Vorhersage alpiner Naturgefahren eine Schlüsselfunktion zu, um mit den wachsenden Risiken besser umzugehen. Um den aktuellen Forschungsstand zu diesen Risiken soll es bei der Tagung gehen.

Vernetzung von Wissenschaftler und politischen Entscheidern

Bereits 2021 hat Professor Michael Krautblatter von der Technischen Universität München beim Vorläufer des Treffens seine Forschungen zur Vorhersage von Naturgefahren wie Muren oder Felsstürzen im alpinen Raum vorgestellt. Damals galt das Augenmerk der Vermessung des Hochvogels in den Allgäuer Alpen, dessen Gipfelaufbau sich teilt und zu einem nicht bekannten Zeitpunkt mit einem Felssturz zu einem großen Teil ins Tiroler Lechtal abstürzen wird.

Um solche Ereignisse besser zu erforschen, dient das Treffen der Kommunikation und Vernetzung von Wissenschaftlern und politischen Entscheidern. Ein neuartiges Entscheidungssystem soll vorgestellt werden und das sogenannte "Center for Alpine Hazards and Risks" gegründet werden. Dieser Informationsdienst für Naturgefahren wird auch in Österreich und der Schweiz aufgebaut, um die Folgen des Klimawandels und damit verbundener Gefahren frühzeitig zu erkennen und vor ihnen zu warnen. Für die Vorhersage von Hangbewegungen spielen für die Forscher das mechanische Verhalten und das Monitoring von Permafrostböden in instabilen Felshängen sowie mechanische Modelle eine zentrale Rolle.

Rund 40 Spezialistinnen und Spezialisten werden sich fachübergreifend in der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze austauschen und einander auf den aktuellen Forschungsstand bringen.