Neue Parkregeln am Schweinfurter Leopoldina Krankenhaus bleiben

Weiße Zettel an der Windschutzscheibe – die bedeuten meist nichts Gutes. Im Schweinfurter Stadtteil Hochfeld werden sich Anwohner sowie Besucher des Leopoldina-Krankenhauses aber wohl daran gewöhnen müssen. Denn die umstrittene neue Parkraumordnung im Stadtteil Hochfeld wird nicht zurückgenommen. Das sagte Ralf Hofmann, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Schweinfurter Stadtrat, nach der vergangenen Stadtratssitzung auf Anfrage von BR24.

Schweinfurter Stadtrat lehnt Dringlichkeitsantrag ab

Hofmann hatte einen Dringlichkeitsantrag im Stadtrat gestellt: Im Stadtteil Hochfeld sollten zu den neuen Parkregeln demnach keine Strafzettel mehr ausgestellt werden, bis ein neues Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus in Betrieb genommen wird. Dieser Antrag wurde in der Stadtratssitzung abgelehnt.

Nur in markierten Bereichen parken

Seit kurzer Zeit darf im gesamten Stadtteil Hochfeld nur noch auf markierten Flächen am Straßenrand geparkt werden, darauf weisen einzelne Parkverbots-Schilder hin. Auch wer vor seiner Garage auf der Straße im nicht markierten Bereich parkt, riskiert ein Knöllchen. Viele Mitarbeiter des Leopoldina-Krankenhauses, Besucher und Patienten nutzen aber die Straßen rund um die Klinik zum Parken. Das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus kann nach Angaben des SPD-Fraktionsvorsitzenden wegen Baumängeln seit Langem nur zum Teil genutzt werden.

Ärgerlich sei laut Hofmann, dass die Stadt offenbar nur die Presse über die neuen Parkregeln informiert habe, aber nicht die Bürger. In der Vergangenheit habe es vor den jetzt ausgestellten Strafzetteln nur ein Schreiben mit der Überschrift "Schwein gehabt" unter dem Scheibenwischer gegeben. Hofmann forderte deshalb, die Anwohner schnellstmöglich über die neuen Umstände zu informieren. Die Stadt Schweinfurt hat sich zu dieser Kritik auf BR24-Anfrage noch nicht geäußert.

Kritik: Neuregelung kam zu früh

Aus Sicht von Hofmann hätte die neue "Parkraumordnung" im Stadtteil Hochfeld erst dann in Kraft treten sollen, wenn ein neues Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus steht. So wäre das Problem mit den jetzigen "Falschparkern" gar nicht entstanden. Ein Zurück zur alten Parkregelung sei aus rechtlichen Gründen jedoch nicht möglich.

Es seien jetzt aber mehrere Ortsbegehungen geplant. Dabei könnten auch Einzelfälle besprochen werden und "vielleicht gibt es Abhilfe in dem einen oder anderen Fall", so Hofmann.