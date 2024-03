Nebenjob als Straßenbahnfahrer: VAG bildet Studierende aus

Daniel Antoschenko ist 27 Jahre alt und studiert Elektro- und Informationstechnik an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Nürnberg. Er ist einer von fünf Studierenden, die in Zukunft Nürnberger Straßenbahnen fahren sollen. Daniel war auf der Suche nach einem Studentenjob und fand die Arbeit als Straßenbahnfahrer auch aufgrund seines Studienfachs interessant.

Fahrstunden mit der Straßenbahn in den Semesterferien

Jetzt in den Semesterferien absolviert er zusammen mit vier weiteren Studenten die Ausbildung zum Straßenbahnfahrer. "Fahrschule" steht in großen Lettern auf der Anzeigentafel der weiß-roten Straßenbahn im Betriebshof der VAG in Nürnberg. Die ersten Praxisstunden stehen an.

An insgesamt 30 Ausbildungstagen durchlaufen die fünf Studierenden das Training zum Straßenbahnfahrer – im Schnelldurchlauf. Normalerweise dauert die Ausbildung 54 Tage. Doch bei den Studierenden werden einzelne Ausbildungselemente im Selbststudium absolviert, wie etwa die Tarifübersicht. Stattdessen liegt der Praxis-Fokus auf der fahrtechnischen Ausbildung und dem Thema Sicherheit.

So lernen die fünf Studenten in der 30-tägigen Ausbildung das Bedienen der vier unterschiedlichen Fahrzeugtypen der Straßenbahn kennen sowie die Strecken der sieben Linien. Außerdem erfahren sie, wie sie sich bei Störungen verhalten müssen. Dazu kommen wichtige Regelwerke für den Fahrdienst.

Auch München und Köln setzen auf Studierende

Für die VAG sind die fünf Studierenden eine gute Unterstützung bei dem notorischen Personalmangel. Dieser bringt die VAG und ihre Fahrerinnen und Fahrer längst an die Grenze der Belastbarkeit. "Fahrermangel und Verkehrswende vertragen sich nicht gut" schreibt die VAG in einer Mitteilung. Im November vergangenen Jahres hatte sie mit Anzeigen bewusst um Studierende geworben – genauso wie die Münchner Verkehrsgesellschaft. Auch sie bildet aktuell Studierende als Trambahnfahrer aus. Bei den Kölner Verkehrsbetrieben sitzen schon seit längerem Studierende im Fahrerstand. Mit Blick auf die guten Erfahrungen dort hatte der Nürnberger Stadtrat 2023 auf Antrag der Grünen beschlossen, es ebenfalls zu versuchen.

VCD: Keine Sicherheitsbedenken

Befürchtungen um die Sicherheit der Fahrgäste hat der Verkehrsclub Deutschland nicht. Die Fahr-Ausbildung der Studenten sei dieselbe wie die anderer Straßenbahnfahrer, sagt Christoph Wallnöfer vom VCD auf BR24-Anfrage. Die Maßnahme sei auch mit dem Betriebsrat der VAG abgestimmt, so Wallnöfer, der neben seinem Engagement für den VCD für die VAG arbeitet. "Bei Bedenken hätten die nie zugestimmt", meint Wallnöfer. Die studierenden Straßenbahnfahrer seien vielmehr eine große Entlastung – weil seit langem Busfahrer fehlen, müssten die VAG-Fahrer immer wieder in dem Bereich aushelfen. "Wir sind froh, dass wir die neuen Kollegen haben."