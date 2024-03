Moskau: Festnahmen nach Anschlag - Zahl der Toten steigt auf 115

In einem Konzertsaal in Moskau hat es am Freitagabend laut russischem Inlandsgeheimdienstes FSB einen Schusswaffenangriff gegeben. Nach neuen Angaben der Ermittler seien mindestens 115 Menschen getötet und weit über 100 verletzt worden. Es sei damit zu rechnen, dass sich diese Zahl noch erhöhen werde.

Nach Angaben des FSB habe es bisher elf Festnahmen gegeben. Das sagte FSB-Chef Alexander Bortnikow nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Samstag.

Bewaffnete stürmen Konzerthalle

Ein Reporter der Nachrichtenagentur RIA Nowosti vor Ort sprach am Freitagabend von "automatischem Gewehrfeuer", das Bewaffnete in Tarnkleidung abgegeben hätten. Die Schüsse hätten 15 bis 20 Minuten angedauert. Die Ermittler fanden später Waffen und viel Munition. Tütenweise sammelten die Behördenmitarbeiter leere Patronenhülsen ein.

Videos zeigten, wie Besucher in dem riesigen Veranstaltungszentrum um ihr Leben rannten. Zu sehen waren auch einzelne auf dem Boden liegende Tote oder Verletzte. Nach Augenzeugenberichten in sozialen Medien brauchten viele Besucher der Crocus City Hall lange, um aus dem Gebäude herauszukommen.

Auch drei Kinder unter Getöteten

Bei den Opfern soll es sich russischen Medien zufolge sowohl um Mitarbeiter als auch um Besucher der Konzerthalle handeln. Die Halle umfasst 6.200 Sitze, alle Karten für den Auftritt der russischen Rockband "Piknik" waren ausverkauft. Unter den Getöteten sind nach russischen Angaben auch drei Kinder.

Bei dem Anschlag geriet das Gebäude in Brand. Das russische Zivilschutzministerium nannte eine Fläche von 13.000 Quadratmetern, die in Flammen standen. Löschhubschrauber waren im Einsatz. Das Dach soll eingestürzt sein. Dutzende Rettungswagen waren im Einsatz und viele Busse, um Menschen in Sicherheit zu bringen.

Islamischer Staat bekennt sich zu dem Angriff

Die Hintergründe des Geschehens waren völlig unklar, die russischen Sicherheitsbehörden ermittelten wegen Terrorismus. Der russische Präsident Wladimir Putin lässt sich nach Kremlangaben "seit der ersten Minute" über den mutmaßlichen Terroranschlag informieren.

Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich, wie das IS-Sprachrohr Amak im Internet unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen meldete: Man habe eine große Versammlung von Christen in Krasnogorsk am Rande der russischen Hauptstadt attackiert und Hunderte getötet und verletzt. Experten gingen davon aus, dass dieses Bekennerschreiben echt ist.

Lage am Samstagmorgen ruhig

Die Lage an der Crocus City Hall war am Morgen ruhig. Einsatzkräfte löschten Glutnester nach dem Großbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach dem kompletten Löschen sollten die Trümmer des eingestürzten Daches der Konzerthalle beseitigt werden.

Die russischen Behörden machten auch am Morgen zunächst weiter keine Angaben zu den Hintergründen der Tat. Auch zu einem Bekennerschreiben der Terrormiliz Islamischer Staat gab es keine Bewertung von offizieller russischer Seite. Die Terrorermittlungen dauerten an, hieß es.

Warnungen vor Anschlägen in letzter Zeit

Wie die Männer schwer bewaffnet in die Konzerthalle gelangen konnten, ist bisher unklar. Die russische Hauptstadt Moskau gilt mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften, mit Überwachungskameras und Metalldetektoren an vielen Stellen als sichere Stadt.

Die Geheimdienste der USA und anderer westlicher Länder hatten aber Anfang März vor einem drohenden Anschlag gewarnt. Präsident Wladimir Putin tat dies nach seiner Wiederwahl am vergangenen Sonntag als westliche Provokation ab.

Kiew dementiert Beteiligung an Terroranschlag

Vier mutmaßliche Täter des Angriffs auf die Konzerthalle bei Moskau hatten nach russischen Angaben Kontakte auf der ukrainischen Seite. Sie seien auf dem Weg zur ukrainischen Grenze gewesen, als sie am frühen Samstagmorgen gefasst worden seien, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax den Inlandsgeheimdienst FSB.

Vertreter Kiews haben den Verdacht zurückgewiesen. "Die Ukraine steht in absolut keiner Beziehung zu den Vorgängen", betonte Mychajlo Podoljak, Berater von Präsidentenbürochef Andrij Jermak, in einer Videobotschaft bei Telegram am Freitag.