Naturschützer im Fichtelgebirge fahnden nach Gartenschläfern

Über die Population von Gartenschläfern im Fichtelgebirge ist nur wenig bekannt - dass sie hier heimisch sind, gilt allerdings als sicher. Um mehr über den nachtaktiven Kleinsäuger herauszufinden, haben Naturschützer ein Forschungsprojekt gestartet. Die Bayerischen Staatsforsten möchten gemeinsam mit Bund Naturschutz und Naturpark Fichtelgebirge ihre Erkenntnisse über die Verbreitung und die Vernetzung der Gartenschläfer vergrößern. Dafür haben sie ihnen 60 "Hotels" gebaut.

Bestand hat sich halbiert

Gartenschläfer mögen felsenreiche Gegenden und Blockhalden, wie sie im Fichtelgebirge zum Beispiel an der Kösseine vorkommen. Schon 2018 hat der Naturpark Fichtelgebirge deshalb einige Nisthöhlen installiert, die von den Gartenschläfern auch genutzt wurden. Jetzt wird das Projekt mit den neuen Holzhäuschen wieder aufgefrischt und erweitert. "Wir möchten erkunden, wo die Tiere leben und wie sie mit den Nachbarregionen vernetzt sind", so Martin Hertel von den Bayerischen Staatsforsten in Fichtelberg gegenüber dem BR. "In den letzten 25 bis 30 Jahren ist ungefähr die Hälfte des Bestandes europaweit eingebrochen", ergänzt Naturparkranger Nico Daume. "Deswegen ist es ökologisch interessant, zu verstehen, warum er denn so drastisch zurückgeht." Ersten Vermutungen zufolge könnte es am Klimawandel liegen, der den Winterschlaf der Tiere immer wieder unterbreche. "Das kostet viel Energie und könnte zum Verhungern führen", so Nico Daume. Auch ein Thema: Insektizide. "Die Gartenschläfer fressen vergiftete Insekten und das Gift reichert sich im Fettgewebe an", meint der Ranger. Auf diese Weise würden sie im Winterschlaf, wenn sich die Fettreserven abbauen, langsam vergiftet.